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Матвиенко назвала условие восстановления диалога между РФ и Грузией

30 июня 2019, 21:24  •  92 • Политика
Восстановление российско-грузинского диалога возможно после прекращения «русофобской волны» и извинений со стороны Тбилиси. Об этом заявила в воскресенье, 30 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Власти Грузии делают всё возможное, чтобы разорвать отношения (с Россией. — Ред.), под чью-то диктовку, чью — очевидно», — сказала Матвиенко журналистам в Женеве.
По ее словам, пока Тбилиси «не проявит власть, не наведет порядок, не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить», передает «Интерфакс».
«Пусть извинятся за то, что произошло. Тогда возможен диалог», — заявила Матвиенко.
Вместе с тем спикер Совфеда подчеркнула, что в России «нет антигрузинских настроений».
«Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране», — отметила она.
20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Поводом послужило выступление председателя Международной ассамблеи (МАП) православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который, следуя протоколу, открыл сессию генассамблеи МАП, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики. Они покинули заседание, в результате чего встреча была сорвана.
Позже в центре Тбилиси начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация, а также совершили нападение на самих представителей РФ. Параллельно с протестами у гостиницы оппозиционеры вместе начали штурм здания парламента республики в центре Тбилиси. Полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ против активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.
На этом фоне президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены. Указ начнет действовать с 8 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным, а в МИД России заявили, что пребывание в Грузии для россиян опасно.

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