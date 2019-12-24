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Матвиенко назвала санкции против «Северного потока – 2» апофеозом абсурда

24 декабря 2019, 14:09  •  13 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала санкции, введенные США против газопровода «Северный поток – 2», апофеозом абсурда. Это экономическая война, заявила она в ходе пресс-конференции во вторник, 24 декабря.
«Принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе. Они вносятся в оборонный бюджет, то есть военный бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран – членов НАТО», — отметила политик.
Матвиенко подчеркнула, что газопровод будет достроен, несмотря на введение рестрикций. По ее словам, Россия работает над ответными мерами.
23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что на санкции обязательно последует ответ. Как и каким образом он будет выполнен, зависит от национальных интересов России, отметил кремлевский спикер.
9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.
В тот же день компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Информацию подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

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