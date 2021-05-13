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Матвиенко назвала самый "вредительский" закон в России

13 мая 2021, 21:10  •  135 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике закон о госзакупках в России.
Действующая редакция закона о госзакупках является "вредительской", уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", - цитирует слова спикера в ходе слушаний "Научный кадровый потенциал страны" в Советет Федерации 13 мая РИА Новости.
По словам главы верхней палаты, сенаторы уже внесли предложения по изменению закона в правительство, и "мы отследим, чтобы они были реализованы", добавила Матвиенко.
В ходе дискуссии спикеру Совета Федерации о сложностях с исполнениям закона о госзакупках рассказал замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов.

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