Матвиенко назвала самый "вредительский" закон в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике закон о госзакупках в России.

Действующая редакция закона о госзакупках является "вредительской", уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", - цитирует слова спикера в ходе слушаний "Научный кадровый потенциал страны" в Советет Федерации 13 мая РИА Новости.

По словам главы верхней палаты, сенаторы уже внесли предложения по изменению закона в правительство, и "мы отследим, чтобы они были реализованы", добавила Матвиенко.

В ходе дискуссии спикеру Совета Федерации о сложностях с исполнениям закона о госзакупках рассказал замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов.