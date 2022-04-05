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Матвиенко назвала провокацией ситуацию в Буче

05 апреля 2022, 15:20  •  118 • Политика
Со временем весь мир узнает о происходящем на Украине и, в частности, в городе Буче, «правда все равно пробьет себе дорогу». Об этом 5 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На встрече с солдатами армии России, участвовавшими в спецоперации по защите населения Донбасса, а теперь проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, она отметила, что Киевом «устраиваются провокации».
«Такие, как последняя в Буче. И все пытаются это свалить на Россию, на нашу армию. Но правда все равно пробьет себе дорогу», — выразила она мнение.
По словам Матвиенко, российские военные ведут себя профессионально и точно исполняют приказ президента РФ Владимира Путина по демилитаризации и денацификации Украины, не допуская потерь среди гражданских жителей. При этом со стороны украинских военных наблюдается иное поведение.
«И в то же время мы видим, как зверствуют эти нацистские отряды. И, к сожалению, все прикрывают на это глаза. Уверена, что Россия успешно в соответствии с планом завершит военную специальную операцию», — продолжила спикер Совфеда.
Тогда Россия предъявит миру то, что сегодня пытаются скрыть, развивая ненависть к Москве, заключила политик.
Ранее во вторник Минобороны РФ предупредило, что спецслужбы Украины проведут очередные постановочные съемки в ряде городов страны для дискредитации российских военных. Как отмечалось в сообщении, уже 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка.
3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.
4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.
В тот же день в беседе с «Известиями» испанский политолог Сезар Видаль отметил, что произошедшие события в городе Буче Киевской области, представленные на кадрах украинской стороны, — хорошо спланированная постановка. По его словам, складывается впечатление, будто умерли люди не в Буче, потому что тела находились в очень странном положении. Кроме того, под погибшими нет луж крови, добавил политолог.
В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в Бучу после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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