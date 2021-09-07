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Матвиенко назвала недопустимыми заявления политиков ЕС о выборах в ГД

07 сентября 2021, 18:30  •  117 • Политика
Заявления ряда европейских политиков о нелегитимности предстоящих в России выборов в Государственную думу недопустимы и являются вмешательством в дела РФ. Об этом 7 сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на V Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6–8 сентября в Вене.
«Что касается выборов, естественно, это была одна из тем нашего разговора. Со своей стороны я высказала непонимание того, что происходит. Мы заметили уже на подступах. Еще не началась выборная кампания, уже начали раздаваться призывы, что выборы будут нелегитимными», — отметила Матвиенко, говоря о встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом.
Она заверила, что Москва не допустит ни малейшего влияния извне на свободное волеизъявление россиян на выборах.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада в преддверии выборов в Государственную думу могут организовать специальные мероприятия, в том числе с оказанием господдержки. По ее словам, они будут приурочены непосредственно к выборам в РФ.
В тот же день председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что приветствует решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в Госдуму. Она заверила, что наблюдателям обеспечат все необходимые условия для работы.
Наблюдатели от ПАСЕ посетят Москву с 17 по 19 сентября для оценки проведения выборов в Госдуму.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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