Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Настоящий герой": В Италии пилот вертолёта спас врачей и больных от в...
Извиниться перед 73%
Путин ответил на вопрос о Госсовете: "Может сложиться ситуация двоевластия&...
«Ситуация остаётся хрупкой»: каковы перспективы мирного договора между США и тал...
Главная / Политика

Матвиенко назвала кощунством попытки некоторых политиков исказить историю войны

07 марта 2020, 01:35  •  58 • Политика
Попытки политиков некоторых стран исказить историю Второй мировой войны и обвинить Советский Союз в ее развязывании являются кощунством. Об этом в пятницу, 6 марта, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Подобные действия вызывают сожаления, отметила она.
«Это такое беспамятство, это такое кощунство! Это делается не случайно, делается для того, чтобы… выбить у нас наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы», — сказала Матвиенко во время визита в Белоруссию, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что Белоруссия, Россия и другие страны не позволят никому переписать историю войны. Она выразила благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за трепетное отношение к памяти Великой Отечественной войны.
9 января сейм Польши — нижняя палата парламента — принял резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны, чем вызывают возмущение историков, ветеранов и представителей РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
06 марта 2020, 22:35
Кофеманам на заметку: Учёные установили, как кофе влияет на способ мышления человека
06 марта 2020, 22:35
Путин рассказал о "высшем счастье" для человека
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
07 марта 2020, 00:35
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость для чиновников
07 марта 2020, 00:35
Итальянцам посоветовали не ехать в Россию: Посольство Италии всерьёз восприняло противовирусный режим в Москве
07 марта 2020, 00:35
Путин ответил на вопрос о Госсовете: "Может сложиться ситуация двоевластия"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
03 марта 2020, 15:35
Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.