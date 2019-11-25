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Матвиенко назвала дату доработки закона о домашнем насилии

25 ноября 2019, 17:54  •  73 • Политика
Члены российского парламента намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием и не будут затягивать его внесение в Государственную думу. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 25 ноября.
«И в правительстве, и в парламенте есть четкая точка зрения, что нужны дополнительные меры по противодействию домашнему насилию. Мы настроены, что до 1 декабря закон будет доработан, и мы не собираемся затягивать с его внесением в Госдуму», — объяснила политик. Ее слова приводит агентство «РИА Новости».
Ранее, 18 ноября, депутаты Госдумы России внесли понятие «преследование» в поправках к готовящемуся законопроекту о домашнем насилии. Под этим подразумеваются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле», в том числе поиски человека, устные и телефонные разговоры, контакт через третьих лиц, появление на месте работы или учебы, а также по месту проживания.
В России за первичное совершение побоев в семье установлена административная ответственность, в частности штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
16 октября в Совете Федерации заявили о намерении совместно с депутатами Госдумы до 1 декабря подготовить законопроект, касающийся семейно-бытового насилия.
В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину.
В июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц.
Как заявила тогда Мизулина, побои в отношении членов семьи и других близких лиц должны быть отнесены к административным правонарушениям, так как за «шлепок» в семье можно получить до двух лет и клеймо «уголовника» на всю жизнь, за побои на улице — штраф до 40 тыс. рублей.

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