Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому при...
Главная / Политика

Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов

24 декабря 2020, 13:20  •  48 • Политика
В России более 50 сенаторов переболели коронавирусом или находились на изоляции из-за контактов с больными COVID-19. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в четверг, 24 декабря.
Она отметила, что большинство заболевших коронавирусом сенаторов перенесли его в легкой форме.
«На сегодняшний день у нас восемь сенаторов находятся в таком режиме (изоляции). Что особо важно, хочу подчеркнуть, в течение всего этого года вообще ни разу не стоял вопрос о том, что у нас может не быть кворума», — добавила спикер Совфеда.
2 декабря стало известно, что Матвиенко ушла на домашний режим, из-за того что контактировала с больным COVID-19.
Среди российских парламентариев заболевших COVID-19 также замечены лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов , полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и др. В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели или болеют коронавирусом, госпитализированы 28 человек.
За прошедшие сутки в России выявили 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. За последние 24 часа полностью выздоровели 26 890 человек, скончались 635 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
24 декабря 2020, 06:55
Такое случится впервые: Голикова сделала важное заявление о МРОТ и прожиточном минимуме
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
24 декабря 2020, 09:40
Трамп пошел против конгресса и спас "Северный поток - 2"
24 декабря 2020, 01:25
США "наказали" ОМОН и спецназ Белоруссии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Украине
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.