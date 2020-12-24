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Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов
24 декабря 2020, 13:20 • 48 • Политика
В России более 50 сенаторов переболели коронавирусом или находились на изоляции из-за контактов с больными COVID-19. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в четверг, 24 декабря.
Она отметила, что большинство заболевших коронавирусом сенаторов перенесли его в легкой форме.
«На сегодняшний день у нас восемь сенаторов находятся в таком режиме (изоляции). Что особо важно, хочу подчеркнуть, в течение всего этого года вообще ни разу не стоял вопрос о том, что у нас может не быть кворума», — добавила спикер Совфеда.
2 декабря стало известно, что Матвиенко ушла на домашний режим, из-за того что контактировала с больным COVID-19.
Среди российских парламентариев заболевших COVID-19 также замечены лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов , полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и др. В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели или болеют коронавирусом, госпитализированы 28 человек.
За прошедшие сутки в России выявили 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. За последние 24 часа полностью выздоровели 26 890 человек, скончались 635 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.
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