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Матвиенко напомнила о традиционных ценностях в России: "Против разных гендеров"
05 декабря 2021, 18:30 • 41 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с коллегой из Бахрейна выступила против повестки однополых отношений и разных гендеров, навязываемой России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия придерживается традиционных ценностей, в первую очередь заботы о детях и традиционной семьи.
"Мы против продвижения повестки ЛГБТ-сообщества, защиты прав сексуальных меньшинств, признания разных гендеров", - заявила спикер в воскресенье в ходе переговоров с главой Консультативного совета Национального собрания королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.
Спикер подчеркнула, что такие вопросы являются политизацией "правочеловеческой тематики". Матвиенко отметила, что Россия против, чтобы ей "навязывали стандарты или ценности, которые не соответствуют нашим национальным интересам".
Матвиенко отметила, что в Европе насчитали уже 85 гендеров, передаёт ТАСС.
Как отметила спикер СФ, в Конституции России указаны ценности - "традиционная семья, приоритет семьи и детей".
Россия не приемлет "такого рода навязывание чуждых нам стандартов и в их понимании ценностей", отметила Валентина Матвиенко.
Спикер напомнила, что в некоторых странах уже доходит до абсурда, и при формировании правительства или для компаний на Нью-Йоркской бирже устанавливаются квоты на наличие трансгендера или представителей сексуальных меньшинств.
"Это такое уже навязывание и на государственном уровне, и даже вмешательство в частный бизнес", - подчеркнула Матвиенко.
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