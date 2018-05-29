Матвиенко: нам не нужна война, но свои интересы и ценности Россия защитит

Выступая на форуме «Примаковские чтения», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла жёсткой критике западный миропорядок — и рассказала о стратегии России в глобальном противостоянии. Благо, этот международный форум, названный в честь экс-премьера РФ Евгения Примакова (1929-2015), для того и создан: чтобы в широкой дискуссии искать новые новые подходы к внешним делам. Приводим главные тезисы выступления Валентины Ивановны:

— Евгения Максимовича [Примакова] нет с нами уже три года, и только сейчас мы можем оценить его стратегическое мышление. Он, без преувеличения, отец новой внешней политики России.

Глубокая трансформация после холодной войны НЕ привела к образованию мира, который бы не раздирали линии соперничества. Как должен регулироваться новый миропорядок — ответа тоже не было.

Самонадеянность Запада, упоение Америкой своей ролью глобального лидера не только не создали новый миропорядок, но и отозвались расцветом нестабильности, мирового терроризма, локальных конфликтов. Практика [внешней] смены режимов обрекает международный порядок на дальнейшую деградацию.

Россия сегодня полностью оправилась от экономических последствий развала СССР. Президент Владимир Путин подписал пакет указов о дальнейшем развитии страны. Для осуществления этой программы требуются десятилетия мира и стабильности. Поэтому нам категорически не нужна конфронтация и новая холодная война. Но и свои интересы и ценности Россия будет защищать!

В 2007 году Россия предложила заключить инклюзивный договор об общеевропейской безопасности, но это предложение были отвергнуто без обсуждения. Европа посчитала, что её может защитить НАТО. Но то, что обеспечивает безопасность одним внутри блоковой модели, представляет угрозу другим. НАТО — реликт двуполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента. Однако «враждебная Россия» — это проект самого Запада, с помощью которого тот решает внутренние проблемы.

Но евроатлантисты допустили ошибку. Они не учли, что путинская Россия — это уже не слабое государство допримаковской эпохи. С восточного крыла Евразии предлагаются большие интеграционные проекты; президент России предлагает широкое евразийское партнёрство; а на Западном фронте, как говорится, без перемен: всё тот же вооружённый шантаж.

Евгений Максимович Примаков ввёл в своё время термин «стратегические ценности»: на основе которых мы можем выстроить отношения с Западом: противостояние международному терроризму, распространению оружия массового поражения, урегулирование национальных конфликтов. Давайте работать над каждым пунктом в отдельности, и тогда вернётся возможность делать всё сообща. А самое главное, вернётся доверие, которое так нужно на международной арене, — уверена Матвиенко.