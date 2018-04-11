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Матвиенко: на Сенат Франции оказывали давление из-за подготовки совместного с СФ доклада
11 апреля 2018, 10:54 • 122 • Политика
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на французских сенаторов оказывалось давление, чтобы они не участвовали в совместной работе с членами СФ по подготовке двустороннего доклада о российско-французских отношениях.
На прошлой неделе сенаторы профильных комитетов по международным делам Совета Федерации и Сената Франции провели совместное заседание, на котором обсуждался подготовленный двумя странами доклад о состоянии двусторонних отношений.
"Я знаю доподлинно, что на Сенат Франции оказывалось очень серьезное давление, чтобы они отказались от этой работы, но коллеги наши проявили твердость и на деле доказали, что какие бы ни были сложные обстоятельства (внешние и иные), нужен диалог, нужно слышать друг друга, особенно на уровне парламентов", - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду.
Она также сообщила, что Сенат Франции намерен доложить об итогах совместной работы президенту Франции Макрону.
"Мы также доложим Владимиру Владимировичу Путину об этой работе, чтобы проинформировать президентов о результатах взаимодействия высших палат двух парламентов", - сказала спикер Совфеда.
Матвиенко добавила, что это очень интересный опыт, когда два комитета готовят "такой важный документ с анализом и выработкой идей и предложений для расширения сотрудничества".
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