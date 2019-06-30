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Матвиенко: конфликта у РФ и Грузии нет, но грузинские власти пытаются разорвать отношения

30 июня 2019, 16:09  •  20 • Политика

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что конфликта между РФ и Грузией нет, но отметила, что грузинские власти сейчас делают все, чтобы разорвать двусторонние отношения.

"Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, все делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией", - сказала Матвиенко журналистам в воскресенье после заседания Межпарламентского союза в Женеве.

Матвиенко заявила также, что Грузия показала себя как безответственный член международного сообщества, устроив во время межпарламентского мероприятия провокацию, направленную против российских законодателей. Она считает, что за сложившейся ситуацией стоит борьба за власть в Грузии, "их внутренняя проблема".

"Грузия показала, что она неспособна выполнять взятые на себя международные обязательства, защитить зарубежных парламентариев", - сказала спикер.

Ситуация в Грузии

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе с требованием провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с этого же дня будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. поездок в республику.

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