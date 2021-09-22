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Матвиенко допустила введение электронного голосования в РФ на президентских выборах

22 сентября 2021, 16:55  •  81 • Политика
Электронное голосование по всей стране может быть введено на президентских выборах. Об этом в среду, 22 сентября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается президентских выборов, у нас еще две электоральные кампании до этого, единый день голосования, — и я думаю, (в зависимости от того) как пойдет этот процесс, надеюсь, что он пойдет успешно, и это позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование», — сообщила она журналистам.
Ранее, 20 сентября, Валентина Матвиенко заявила о планах расширить электронное голосование. В этот же день директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о доверии москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и назвал его триумфом. Он отметил, что ДЭГ увеличивает возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права. По словам эксперта, в будущем данная система будет использоваться более широко.
В свою очередь, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский сообщил, что благодаря электронному голосованию на прошедших выборах в Госдуму в Москве были достигнуты высокие показатели явки.
17 сентября в электронном формате проголосовали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.
Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, система дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму является ключевым нововведением. Такую систему она назвала удобной, технологичной и безопасной.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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