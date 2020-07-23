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Матвиенко допустила уход 5-7 сенаторов из Совфеда

23 июля 2020, 21:05  •  30 • Политика
Порядка пяти-семи сенаторов могут уйти из Совета Федерации в сентябре, заявила в четверг, 23 июля, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10%, и на 20%, и на 30%. И в сентябре этого года тоже произойдет обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу», — цитирует ее «РИА Новости».
Председатель Совфеда обратила внимание на то, что эти данные являются лишь предварительными.
«Решения принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание. И какие решения будут приняты, это надо спрашивать у них. Это тоже всегда непростой процесс», — указала Матвиенко.
Она также сообщила, что приветствует ротацию. По словам Матвиенко, только по итогам сентябрьских выборов можно будет точно сказать, кого заменят и в какие регионы направят новых сенаторов.
Накануне Госдума завершила весеннюю сессию. По ее итогам нижняя палата парламента направит в Совет Федерации около 80 законопроектов.

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