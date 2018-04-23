Матвиенко: дело Скрипалей, ракетные удары по Сирии и санкции против РФ - звенья одной цепи

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САРАЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает так называемое дело Скрипалей, ракетные удары по Сирии и антироссийские санкции звеньями одной цепи.

Выступая в понедельник в Палате народов Парламентской ассамблеи (парламента) Боснии и Герцеговины (БиГ), Матвиенко отметила, что сейчас в мире идет "объективный процесс переустройства миропорядка", но "США и их западные союзники пытаются любой ценой сохранить свое лидерство, присвоенное им право единолично вершить судьбы мира".

"Поскольку Россия противостоит политике вмешательства в дела суверенных государств извне, свержению силовым образом неугодных режимов, выступает за соблюдение международного права, решающей роли ООН, западные партнеры взяли курс на сдерживание России, ее экономического развития, ее растущего политического влияния в мире, пытаясь заставить нас изменить нашу внешнюю независимую политику", - указала Матвиенко.

"Что бы ни произошло, без фактов, доказательств во всем пытаются обвинить Россию, при этом не гнушаются подтасовками, ложью, обманом общественного мнения", - обратила внимание спикер, отметив, что "против России развязана беспрецедентная информационная война".

"Провокация в британском Солсбери с делом отравления Скрипалей, постановочные фейки из сирийского города Дума о якобы имевшей место химической атаке, чтобы затем оправдать агрессию против суверенного государства - нанести незаконные ракетно-бомбовые удары по Сирии, экономические санкции в отношении России - все это звенья одной цепи", - уверена она.

Однако, заверила председатель СФ, "все эти попытки тщетны, Россия никогда не откажется от своих принципиальных подходов, которые, кстати, поддерживает большинство стран мира". "Иначе будет хаос, игра без правил, сила вместо международного права", - предупредила она.

"Нельзя допустить, чтобы снова повторилось то, что произошло с незаконным вторжением в Ирак, разрушением Ливии, бомбардировками Югославии", - указала Матвиенко.

"В сегодняшнем мире много вызовов, угроз, с которыми можно бороться только вместе, поэтому Россия призывает к диалогу, к объединению усилий всех государств в борьбе с терроризмом, с киберугрозами и другими сложнейшими проблемами", - подтвердила парламентарий, добавив, что РФ выступает "за честный диалог на взаимоуважительной основе с обязательным учетом интересов друг друга".

Также Матвиенко поблагодарила Боснию и Герцеговину за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.

"Мы искренне ценим независимую, самостоятельную, внешнеполитическую линию вашей страны, в том числе принципиальный отказ Боснии и Герцеговины присоединиться к нелигитимным ограничительным мерам, санкциям в отношении России", - заявила в понедельник Матвиенко.

Матвиенко во главе делегации сенаторов находится с визитом в БиГ. Это первый визит председателя верхней палаты российского парламента в эту балканскую страну, ее выступление стало первым выступлением в ассамблее зарубежного спикера.

Спикер подтвердила, что углубление связей с государствами юго-восточной Европы "является одним из приоритетов российской внешней политики на европейском направлении". "Балканы для нас - это не просто географическое или политическое понятие, нас связывают многовековая общая история, культура, язык и религия чувство дружбы и взаимопонимание, эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты сотрудничества и искать ответы на сложные вызовы современности", - заверила председатель СФ.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на "злонамеренную деятельность" правительства РФ.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Представители руководства этих стран заявили, что атака является ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе 7 апреля.

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