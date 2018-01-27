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Матвиенко будет курировать новый Совет губернаторов России и Японии
27 января 2018, 05:24 • 63 • Политика
ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко будет курировать новый Совет губернаторов России и Японии, который должен начать свою работу в 2018 году. Об этом в субботу заявил в Токио председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Будет возрождаться формат Совета губернаторов России и Японии, который функционировал в советское время. Координатором будет Совет Федерации, а его работу будет курировать Матвиенко. Мы ориентируемся на то, что он начнет свою работу в этом году", - сказал он.
Косачев отметил, что ранее уже предпринималась попытка возродить такой формат. "Мы приступили [к решению этого вопроса] на более системной основе", - добавил он.
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