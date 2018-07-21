Маттео Сальвини: Крым принадлежит России законно, а майдан — это псевдореволюция

Впервые европейский политик высокого ранга назвал вещи своими именами

Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини назвал воссоединение Крыма с Россией законным, а евромайдан в Киеве – фальшивой революцией.

Впервые европейский политик высокого ранга так откровенно назвал вещи своими именами. И сказано это было в интервью влиятельной американской газете «Вашингтон пост».

Сальвини – один из лидеров партии «Лига Севера». На парламентских выборах в марте 2018 г. его партия получила 73 из 650 мест в палате депутатов и 37 мест из 315 в Сенате, далеко обойдя своих соперников. «Лига Севера» считает экономическую, миграционную и внешнюю политику Брюсселя вредной для интересов стран-членов ЕС.

На вопрос «Вашингтона пост» «Почему Вы хотите снять санкции с России?» Сальвини ответил: «Потому что они бесполезны и наносят ущерб итальянскому экспорту».

Далее американское издание и итальянский министр ушли в острое дискуссионное пике: «Вы говорили, что у России было право аннексировать Крым?» – «Там был референдум». – «Но это был фальшивый референдум». – «Это вы так думаете… Был проведён референдум, и 90% населения высказались за возвращение в Российскую Федерацию… Сравните это с псевдореволюцией на Украине, проплаченной иностранными державами. Есть зоны, которые исторически являются российскими по своей культуре и традициям и которые законно принадлежат Российской Федерации».

«Вашингтон пост», обескураженная услышанным, не удержалась, чтобы не добавить к словам Сальвини беспомощную реплику о том, что причастность иностранных держав к финансированию евромайдана – российская пропаганда.

Соб. корр. ФСК