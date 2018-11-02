Матрос «Норда» раскрыл детали задержания судна Украиной

Матрос судна «Норд» Павел Чмыхалов после возвращения в Россию рассказал RT, как происходило задержание корабля украинской стороной.

«Запросил катер Погранслужбы подойти к порту якобы для проверки документов, подошли. Как было сразу видно, настроены враждебно. Почему? Потому что сразу два крупнокалиберных пулемёта были направлены на нас. То есть первый был на носу, другой — на корме. Автоматчики поднялись на борт, попросили предъявить документы, паспорта», — сказал он.

Он отметил, что экипаж судна предоставил необходимые документы.

«Паспорта им дали, они говорят: «О, керченские, крымские, паспорта недействительны, сейчас будем выяснять». Ушли выяснять, приходят, капитан говорит, что нас просят проследовать в порт Бердянск. Как — просят... Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов, оставили капитана, оставили механика и старпома и конвоировали в Бердянск», — добавил он.

По его словам, было сказано, что их судовые документы «не в порядке».

30 октября экипаж задержанного судна «Норд» был обменян на украинских моряков.

При этом, как стало известно позднее, представители украинских властей не вернули морякам внутренние паспорта граждан России, полученные ими в Крыму.

В Совете Федерации прокомментировали ФБА «Экономика сегодня» возвращение экипажа.

25 марта украинская сторона задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.