|
Матрос «Норда» раскрыл детали задержания судна Украиной
02 ноября 2018, 00:42 • 58 • Украина
Матрос судна «Норд» Павел Чмыхалов после возвращения в Россию рассказал RT, как происходило задержание корабля украинской стороной.
© Государственная пограничная служба Украины
«Запросил катер Погранслужбы подойти к порту якобы для проверки документов, подошли. Как было сразу видно, настроены враждебно. Почему? Потому что сразу два крупнокалиберных пулемёта были направлены на нас. То есть первый был на носу, другой — на корме. Автоматчики поднялись на борт, попросили предъявить документы, паспорта», — сказал он.
Он отметил, что экипаж судна предоставил необходимые документы.
«Паспорта им дали, они говорят: «О, керченские, крымские, паспорта недействительны, сейчас будем выяснять». Ушли выяснять, приходят, капитан говорит, что нас просят проследовать в порт Бердянск. Как — просят... Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов, оставили капитана, оставили механика и старпома и конвоировали в Бердянск», — добавил он.
По его словам, было сказано, что их судовые документы «не в порядке».
30 октября экипаж задержанного судна «Норд» был обменян на украинских моряков.
При этом, как стало известно позднее, представители украинских властей не вернули морякам внутренние паспорта граждан России, полученные ими в Крыму.
В Совете Федерации прокомментировали ФБА «Экономика сегодня» возвращение экипажа.
25 марта украинская сторона задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 октября 2018, 18:39
|
27 октября 2018, 05:09
|
01 ноября 2018, 11:39
|
01 ноября 2018, 11:39
|
26 октября 2018, 03:09
|
26 октября 2018, 22:39
|
29 октября 2018, 02:39