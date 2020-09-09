Матрос бесследно испарился с военного корабля в открытом море: Его ищут вторые сутки

Представили 5-го флота ВМС США сообщили на официальной странице в Twitter о загадочном исчезновении одного из военных подразделения.

Матрос пропал прямо с авианосца "Нимиц". Это произошло в водах северной части Аравийского моря. В настоящее время в этом районе разворачиваются поиски.

После того как было замечено отсутствие одного из членов экипажа, военнослужащие детально осмотрели весь корабль, однако обнаружить исчезнувшего так и не удалось.

Тогда командование было вынуждено заявить о человеке за бортом. Соответствующий твит появился примерно в 19 часов 6 сентября. В поисковых мероприятиях задействована авиация.

Напомним, "Нимиц" является старейшим авианосцем на вооружении американских ВМС. В состав его экипажа входит порядка 5000 матросов.