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Матрос бесследно испарился с военного корабля в открытом море: Его ищут вторые сутки
09 сентября 2020, 01:25 • 45 • В мире
Матрос бесследно испарился с военного корабля ВМС США в открытом море. Его ищут в водах северной части Аравийского моря уже вторые сутки. В поисковых мероприятиях задействована авиация.
Представили 5-го флота ВМС США сообщили на официальной странице в Twitter о загадочном исчезновении одного из военных подразделения.
Матрос пропал прямо с авианосца "Нимиц". Это произошло в водах северной части Аравийского моря. В настоящее время в этом районе разворачиваются поиски.
После того как было замечено отсутствие одного из членов экипажа, военнослужащие детально осмотрели весь корабль, однако обнаружить исчезнувшего так и не удалось.
Тогда командование было вынуждено заявить о человеке за бортом. Соответствующий твит появился примерно в 19 часов 6 сентября. В поисковых мероприятиях задействована авиация.
Напомним, "Нимиц" является старейшим авианосцем на вооружении американских ВМС. В состав его экипажа входит порядка 5000 матросов.
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