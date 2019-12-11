|
Маткапитал могут разрешить тратить на дорогие медицинские операции - Путин
11 декабря 2019, 07:39 • 51 • Политика
На встрече с региональными уполномоченными по правам человека президент России Владимир Путин одобрил возможность использования материнского капитала на высокотехнологичные и дорогостоящие медицинские операции, не покрываемые государственными гарантиями.
При этом президент "честно" признался, что впервые сталкивается с такой постановкой вопроса. "Думаю, что, конечно, это можно сделать", - заявил Путин.
При этом президент отметил необходимость аккуратно относиться к разным вариантам использования маткапитала. По его словам, он боится, что люди будут обмануты.
"Нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. Но на операции - наверное, да, нужно только продумать, чтобы это уходило именно туда. Я продумаю и с коллегами посоветуюсь", - заявил президент, пообещав, что индексация материнского капитала будет происходить и дальше.
Ранее в октябре Путин поручил рассмотреть возможность использования материнского капитала для оплаты газификации жилья, а также подключения к водоснабжению, пишет "Взгляд".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2019, 02:09
|
10 декабря 2019, 08:54
|
04 декабря 2019, 09:54
|
09 декабря 2019, 22:54
|
07 декабря 2019, 22:09
|
05 декабря 2019, 08:39
|
04 декабря 2019, 09:54