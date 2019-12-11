Маткапитал могут разрешить тратить на дорогие медицинские операции - Путин

При этом президент "честно" признался, что впервые сталкивается с такой постановкой вопроса. "Думаю, что, конечно, это можно сделать", - заявил Путин.

При этом президент отметил необходимость аккуратно относиться к разным вариантам использования маткапитала. По его словам, он боится, что люди будут обмануты.

"Нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. Но на операции - наверное, да, нужно только продумать, чтобы это уходило именно туда. Я продумаю и с коллегами посоветуюсь", - заявил президент, пообещав, что индексация материнского капитала будет происходить и дальше.

Ранее в октябре Путин поручил рассмотреть возможность использования материнского капитала для оплаты газификации жилья, а также подключения к водоснабжению, пишет "Взгляд".