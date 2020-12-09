Матиос: Российские беспилотники бомбят Украину

Украинские военные склады в Балаклее в марте 2017 года якобы подорвал беспилотник, который участвовал в войне с террористами в Сирии.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.По мнению Матиоса, это был российский беспилотник, который проходил испытания и пролетел более 100 километров, прежде чем «отбомбиться».«Все данные, как расследовалось и как происходила бомбардировка дважды Балаклеи, были продемонстрированы с доказательствами, с экспертизами, со следственными экспериментами всем послам G7 в Украине с вручением всех этих копий, с маршрутизацией того, откуда и кто прилетел, какой модификации был беспилотник.Эти беспилотники потом использовались также в Сирии, российские, они проходили испытания. Фактически, они долетели, чтобы я не ошибся в километрах, но там более 100 километров. Все 23 площадки, с которых поднимались», – заявил Матиос.Ранее он назвал диверсией взрывы на складах боеприпасов ВСУ вблизи города Балаклея Харьковской области.Впрочем, кроме голословных заявлений украинская сторона так и не смогла фактами подтвердить версию о беспилотнике. При этом многие украинские эксперты подозревают, что взрывы на украинских арсеналах – это попытка замести следы и скрыть масштабные хищения.