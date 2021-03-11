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Матерящийся министр ждёт решения "серьёзного человека": "Как скажет, так и будет"

11 марта 2021, 23:15  •  170 • Политика
Министр культуры Крыма обругала матом технику в прямом эфире. Дальнейшую судьбу проштрафившегося главы ведомства прокомментировал депутат Госсовета Крыма.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом на совещании с главой региона Сергеем Аксёновым из-за вышедшей из строя техники. Инцидент для Царьграда прокомментировал депутат Государственного совета Республики Крым Пётр Зайцев.
Глава Минкультуры Крыма тут же извинилась за свою несдержанность. Тем не менее Аксёнов поручил провести служебную проверку в связи с произошедшим, так как неосторожные слова руководительницы ведомства наделали много шуму в СМИ.
Депутат Госсовета Крыма Пётр Зайцев отметил, что, безусловно, осуждает поступок министра культуры. Тем более что совещание транслировалось в прямом эфире. Когда находишься на такого рода мероприятиях, надо понимать, что можно себе позволить, а что нельзя.
Что же до решения главы Крыма по этому поводу, то Пётр Зайцев отметил, что не вправе комментировать решения руководителя региона. Тем не менее парламентарий выразил уверенность, что Аксёнов примет взвешенное и адекватное решение относительно дальнейшей судьбы министра.
Какое он примет - такое и правильное решение. Как скажет, так и будет. Он человек очень серьёзный,
- сказал Пётр Зайцев в интервью, данном Царьграду.

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