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Матерящиеся телеканалы Украины и Грузии не смогли провести антироссийский телемост
12 июля 2019, 22:39 • 75 • Политика
Антироссийский телемост матерящихся каналов Украины и Грузии перенесён "по техническим причинам". Речь идёт о грузинском "Рустави 2" и украинском "24 канале".
На Украине перенесли телемост с грузинским каналом "Рустави 2", который отличился матерной бранью в адрес президента России Владимира Путина. На украинском "24 канале" заявили, что мероприятие перенесли по техническим, а не политическим причинам.
О переносе телемоста сообщил тележурналист канала Артём Овдиенко. Ранее он повторил выходку грузинского телеведущего "Рустави 2" и тоже выступил в эфире с матерной речью в адрес президента России. Тем временем телемост между Россией и Украиной, который так стремились сорвать украинские власти, всё-таки состоялся.
Напомним, что первым в эфире начал материться телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния. После этого он был отстранён от эфира. Тем не менее его начинания продолжил гендиректор телеканала Николоз Гварамия, который пообещал мочиться в вино и минералку, предназначенные для экспорта в Россию.
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