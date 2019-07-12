Матерящиеся телеканалы Украины и Грузии не смогли провести антироссийский телемост

На Украине перенесли телемост с грузинским каналом "Рустави 2", который отличился матерной бранью в адрес президента России Владимира Путина. На украинском "24 канале" заявили, что мероприятие перенесли по техническим, а не политическим причинам.

О переносе телемоста сообщил тележурналист канала Артём Овдиенко. Ранее он повторил выходку грузинского телеведущего "Рустави 2" и тоже выступил в эфире с матерной речью в адрес президента России. Тем временем телемост между Россией и Украиной, который так стремились сорвать украинские власти, всё-таки состоялся.

Напомним, что первым в эфире начал материться телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния. После этого он был отстранён от эфира. Тем не менее его начинания продолжил гендиректор телеканала Николоз Гварамия, который пообещал мочиться в вино и минералку, предназначенные для экспорта в Россию.