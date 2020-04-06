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Матерные стишки и инициативы по запрету летучих мышей: Госдума превращается в цирк

06 апреля 2020, 12:35  •  52 • Политика
Могут ли спортсмены, артисты и юмористы быть продуктивными "слугами народа"? Спорно, но возможно. Безусловно, среди представителей шоу-бизнеса потенциально могут появиться те, кто разбирается в правовой казуистике и бюджетных трансфертах. Однако проголосовать "по приколу" можно будет один раз и после посмеяться, а дальше всем нам придётся с этим жить как минимум пять лет.
Автор:
Пронько Юрий
С другой стороны, уже сегодня без артистов и юмористов парламент страны рискует стать не местом, где представлены разные точки зрения и интересы избирателей, а местом, где родятся фейк-новости.

Визит в несуществующий роддом и бесполезные инициативы от депутата-миллионера

В начале марта в прессе и социальных сетях активно обсуждали поход одного из депутатов-единоросов в несуществующий родильный дом. "Слуга народа" опубликовал пост, в котором сообщил, что привёз роженицам подарки, но, как известно, народ не проведешь. Депутату тут же указали, что роддом, который он якобы навестил, в рамках оптимизации был ликвидирован ещё в 2018 году.
Народный избранник извинился, попенял на некого студента-стажера, который и написал фейк-новость, а он сам прекрасно знает, что роддома больше нет. Просто произошла, как написал единорос, накладка.
Другой депутат-единорос из Самары Михаил Матвеев недавно опубликовал в соцсетях фейк о том, что в одной из больниц региона игнорируют пациентов с подозрением на коронавирус. Довольно быстро он удалил запись, но коллеги по партии посоветовали ему извиниться перед медиками.
А некоторые депутаты вместо серьёзной законотворческой деятельности вносят априори нелепые законопроекты, которые привлекут внимание разве что журналистов – и то исключительно своей абсурдностью. Как, например, инициативы депутата-единоросса Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова. Он уже прославился предложениями вроде включения в ОМС секс-роботов, легализации колдунов и магов, переименования Санкт-Петербурга в Петербург или установки в деревнях Wi-Fi-изб. Несколько дней назад он, чтобы быть в тренде, предложил запретить россиянам есть летучих мышей, чтобы не подцепить какой-нибудь вирус. Вот уж действительно – нужные и полезные инициативы в условиях, когда тысячи наших сограждан теряют работу или получают за неё копейки. При этом сам депутат – успешный бизнесмен и миллионер.

Все ли депутаты знают законы?

Но вернемся к предстоящим парламентским выборам, которые как бы призваны отобразить наши политические взгляды и предпочтения. Судя по тому, что мы с вами наблюдаем, Госдума вполне может превратиться в место, где будут снимать "голубой огонек". Ведь звёзды шоу-бизнеса, от Шнура до Валерии, уже заявили о своих политических амбициях. Правда, они не нашли понимания у тех, кто уже заседает в российском парламенте.
Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Такими темпами россияне в скором времени будут "любоваться" предвыборным клипом Ольги Бузовой и "оппозиционной коалицией" Алены Водонаевой. Какие законопроекты внесут в Госдуму артисты Филипп Киркоров и Николай Басков? Если всё больше знаменитостей станут выбирать депутатскую карьеру, то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме. Решать и выбирать будут люди, но не надо превращать политику в шоу. Посмеяться со "звёздным десантом" депутатов получится лишь раз, а потом с этим придётся жить,
– написала в своём телеграм-канале Наталья Поклонская.
С ней можно согласиться, но только отчасти. Ведь и в нынешней Думе есть масса людей, которые, мягко говоря, не сильно разбираются в законотворческой деятельности. Все ли депутаты вчитывались, например, в закон о федеральном бюджете? Это документ на тысячи страниц, в котором распределяются триллионы рублей. К сожалению, не все народные избранники смогут ответить на вопрос, чем, собственно, трансферт отличается, например, от субсидии. Или какие методики применяются при начислении т. н. пенсионных баллов? И т. д., и т. п. Но за эти законы они голосовали. И таких примеров можно привести массу.
Безусловно, каждый российский гражданин имеет право избирать и быть избранным, но стоит ли превращать парламент страны в шапито или "голубой огонек"?
Нет ничего плохого в спортсменах, певцах и разнообразных комиках, но не нужно нашу жизнь превращать в клоунаду руками как нынешних, так и будущих депутатов российского парламента.
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