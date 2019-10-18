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Матерное послание русским на базе США в Сирии оставил переводчик-украинец

18 октября 2019, 21:54  •  211 • В России

ХИТРЫЙ ПЛАН - «ИСТОЧНИК МИРА»

«Добро пожаловать в Турцию», - провибрировала в телефоне эсэмэска на подъезде к городку Манбидж на севере Сирии. До границы еще 30 километров, но сигнал из соседней страны волшебным образом покрывает огромную территорию, которая до недавних пор контролировалась курдами. Хотя, в 2016 году подключиться к турецкому сотовому оператору можно было даже в крупнейшем городе Сирии Алеппо, в восточной части которого сидели отряды боевиков. И дело тут, разумеется, не в передовых технологиях. В Турции уверены, что курды угрожают их государственности, поэтому стараются взять эти районы под свой контроль.

Наш спецкор Александр Коц передает с севера СирииФото: Александр КОЦ

С другой стороны – надо решать проблему 3 миллионов беженцев из Сирии, обосновавшихся в Турции, вдоль границы. Анкара не прочь вернуть их на родину – хотя бы в 30-километровую «буферную зону», которую за пару недель, в ходе операции «Источник мира», турки собирались «прорубить» танками – по трассе М-4, идущей с востока - от границы Сирии с Ираком - до Алеппо.

Курдский, сирийский и российские флаги над городом Кобани.Фото: Александр КОЦ

По ней я и приехал в объединенный курдско-сирийско-российский штаб под Манбиджем, миновав две-три сотни бессмысленных блокпостов из покрашенных в цвета национального флага бочек, диванов, кальянов и бойцов, приветливо махавших мне рукой. Если собрать вместе всех этих постовых и отправить на передовую, можно было бы прикрыть немалый участок границы. Но они мужественно стоят через пару-тройку километров, становясь все бдительней. В итоге прямо перед границей – а въезд на курдские территории именно так и выглядит – у меня все-таки проверили паспорт.

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Местные приветствуют российских военныхФото: Александр КОЦ

Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 на севере Сирии.Александр КОЦ

Курдские блоки оказались куда более основательными – насыпи, шлагбаумы, эмблема Курдских сил самообороны на бочке внизу, Сирийских демократических сил вверху. Уверен, если зайти в караулку, там на стене будет висеть флаг Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической.

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Курдские блоки оказались куда более основательнымиФото: Александр КОЦ

И против которой объявила уже третью по счету операцию. Предыдущие две закончились победой протурецких отрядов и взятием им под свой контроль курдских районов Африн и Джараблус.

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Наблюдательный пункт курдов.Фото: Александр КОЦ

Планы же нынешней операции - «отжать» 480 километров территории Сирии в длину и 30 в ширину – оказались настолько амбициозными, что впечатленные американцы решили просто убраться отсюда в принципе.

КУРДСКИЕ МЕТАНИЯ

Американцы уходили отсюда в сторону Ирака, оставляя свои базы с кондиционерами и матерные послания для русских с рисунками на стене, по которым старина Фрейд наверняка бы поставил диагноз о комплексе неполноценности. Рядом находится российский наблюдательный пункт, и наша военная полиция частенько встречалась с американскими рейнджерами во время патрулирования.

Бывший опорный пункт американцевФото: Александр КОЦ

- На самом деле эти глупые надписи делали не американцы, – говорит мне в совместном штабе один из курдских офицеров. – Во-первых, у них не принято ругаться на тему нетрадиционной ориентации. Во-вторых, с вашими офицерами они всегда вели себя подобающе. Это скорее всего сделал их переводчик на русский. Он из США, но украинец. Я слышал, вы с ними не очень дружите...

Москва в очередной раз демонстрирует себя миротворцем, последовательным и, пожалуй, самым авторитетным игроком в регионеФото: Александр КОЦ

На тему дружбы курдов с американцами офицер говорить не хочет. Сложно объяснить, почему курды отказали правительству Асада, который впервые за историю их существования на севере Сирии одарил их гражданством и даже готов был оговаривать условия автономии. Помощь боевитых курдов ему была бы очень кстати. Но самый многочисленный разделенный народ, не имеющий своего государства (так вкратце объясняется легендарная курдская историческая гордость), был не готов идти на полумеры.

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Вежливые людиФото: Александр КОЦ

И принял помощь США, сформировавших здесь те самые Сирийские демократические силы, с помощью которых откусили почти треть страны с преимущественно арабским населением. А с уходом американцев вынужден был сесть за стол переговоров с Дамаском. Сложно даже представить, каких усилий российской дипломатии (в первую очередь – военной) стоило собрать их на авиабазе Хмеймим и помочь договориться. Но в итоге, сирийские войска заходят на курдские территории, занимая позиции на передовой линии.

- Напротив нас в трех километрах стоят боевики Сирийской свободной армии, а Турция – за ними. Поэтому по факту прямого столкновения с войсками Эрдогана у нас быть не может, - говорит мне сирийский полковник Хасан. – Уже после того, как мы встали по периметру Манбиджа, они пытались нас атаковать. Но здесь стоит русская военная полиция, поэтому ваши дипломаты их быстро остудили.

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Без России Сирия давно бы скатилась в сомализациюФото: Александр КОЦ

ВСЕ РЕШИТСЯ В СОЧИ

Броневики «Тигр» с уже узнаваемой маркировкой российской военной полиции медленно выруливают на трассу М-4, поворачивая в сторону Евфрата. Турки не успели сюда добраться и поэтому после ухода американцев их зона ответственности досталась россиянам, которые ежедневно выезжают на патрулирование. Группа их трех «Тигров» не спеша едет по трассе, отвечая на приветственные «моргания» фарами, поворотником подсказывая местным удобный момент для обгона и подмигивая машущей руками ребятне. Принцип вежливых людей никто не отменял, и здесь он реально работает.

Группа их трех «Тигров» не спеша едет по трассе, отвечая на приветственные «моргания»Фото: Александр КОЦ

- Американцы нас за людей не считали, очень высокомерные и наглые, - говорит мне Али, продавец рыбы у моста через Евфрат – конечную точку нашего патруля. – К ним дети бегут – интересно же, а они их отгоняют. Ваши сразу конфетами угощают. Не ведут себя, как хозяева жизни или оккупанты.

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Али, продавец рыбы у моста через ЕвфратФото: Александр КОЦ

Парадоксально, но Асад возвращает себе огромные территории без кровопролитных боев и многомесячных осад на износ благодаря тем, кто громче всех кричал «Асад должен уйти». И благодаря России, разумеется, но это уже не парадоксально, а закономерно. Москва в очередной раз демонстрирует себя миротворцем, последовательным и, пожалуй, самым авторитетным игроком в регионе, без которого Сирия давно бы скатилась в сомализацию. Что, естественно, не лучшим образом сказалось бы на всем Ближнем Востоке. И не только.

Эрдоган, понимая, что с наскока операция не удалась, после встречи с вице-президентом США Пенсом объявляет 5-дневное перемирие, никакого продвижения турецких войск внутрь страны пока нет. За 120 часов, по условиям этого перемирия, вооруженные формирования курдов должны покинуть 30 километровую зону вдоль границы. При этом умалчивается, кто должен их сменить. Видимо, Турция, считает, что она. Однако, судя по всему, дальнейшая судьба нынешнего опасного обострения будет решаться 22 октября в Сочи – на встрече Путина и Эрдогана.

Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»

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