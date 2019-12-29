Материнские объятья, вторая Савченко и угробленное здоровье: Закулисье обмена пленными между Украиной и Донбассом

На обмен пленными между Украиной и Донбассом к линии разграничения мы выезжаем в начале десятого. Многие журналисты выдвигаются на своих машинах. В автобусе места на всех не хватает. Столько репортёров одновременно встретить в Донецке – редкость. Такое бывает только в исключительных случаях, которые можно сосчитать на пальцах.

Стыдно за журналистов

На лобовом стекле – пропуск на машину с надписью «Обмен пленными 29 декабря 2019 год» – буквы крупные, поэтому на светофорах ее читают прохожие. На лицах у многих появляются улыбки. Одна женщина лет пятидесяти крестит машину и в спешке начинает кому–то звонить. Наверное, хочет сообщить радостную новость знакомым.

Блокпосты тоже проехали беспрепятственно. Военные знают, что сегодня важный день – возвращаются многие их товарищи.

Ещё вчера стало известно, что украинских журналистов к обмену не допустят. Снимать происходящее из представителей Киева будет только офис президента.

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Наверняка власти Украины побоялись провокаций со стороны своих журналистов. Ведь вчера в Киеве отпустили бойцов «Беркута» – по версии националистов они якобы причастны к расстрелу «небесной сотни» на майдане, – говорит нам по телефону наш обозреватель. – Их Донецку выдать должны. Так теперь радикалы в незалежной в полном сумасшествии!

– Да стыдно им просто! – говорит водитель. – Вы же видели, как они себя в прошлый раз на обмене вели! Стыд и позор.

Родственники в ожидании чуда

Около одиннадцати подъезжаем к линии разграничения. Сюда уже свезли украинских пленных с обеих Республик.

– Предварительные списки составлены, но здесь на месте будет проходить верификация – кто–то может отказаться от обмена, – говорит омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

– Куда после возвращения отправятся наши ребята? – спрашиваем.

– Сначала всех повезут в больницы. Нужно обследовать людей и лечить при необходимости. Потом те, у кого есть жилье, отправятся домой. У кого его нет – в общежития.

По предварительным данным, большая часть пленных, которых Киев передаст Донбассу, прописаны на территориях, подконтрольных Украине – в Мариуполе, Славянске, Краматорске... Несмотря на это, они отказались оставаться там и предпочли приехать в Донецк и Луганск.

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных группами ведут в специально оборудованные палатки. Вероятно, там проходит процесс установления личности. Подъезжает микроавтобус с пленными–женщинами. В окно они показывают украинские паспорта.

– Одеты хорошо. Золотые серьги и массивные кольца почти у каждой. Да и судя по внешнему виду, обращались с ними не плохо, – замечает кто–то из толпы.

«По решению врачебной комиссии»: Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из другого автобуса, с республиканскими номерами, выглядывают родственники наши пленных. Заплаканные глаза, полные надеждой на скорую встречу с родными, не оставляют равнодушными никого.

– Наши мужья и дети скоро вернутся. Мы ждали этого несколько лет и не переставали верить в чудо. Вот–вот оно может произойти, – говорят они, вытирая слезы.

Уехал с губернаторскими амбициями

Процесс обмена начинает двигаться только после полудня. Сначала в сторону незалежной от пропускного пункта выдвигаются автомобили с украинскими пленными, которые содержались в Луганске. Их передают Киеву, а в автобусы усаживают луганчан, которые были в застенках Украины.

Часы ожидания... и на пропускной пункт приезжают машины со стороны Украины. В одних – луганчане, которых уже обменяли, в других – пленные, которых здесь Украина обменяет на своих.

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не обходится без показухи со стороны украинских пленных. Видимо, решили заработать геройские звания, но вряд ли получится. Ведь это при Порошенко медали раздавали направо и налево. Зеленский эту практику перенять не успел. Точнее – не отточил это умение на практике.

– Я вернусь сюда рано или поздно! – кричит макеевчанин перед отправкой в Киев. – Я поднимал восстание в своем родном городе и за это меня взяли в плен. Я вернусь и буду здесь губернатором! Вот увидите!

И это лишь часть его ответа на вопрос «Как вас содержали?» от донецких и российских журналистов. В толпе его успевают прозвать «Савченко – два».

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Персональная дискредитация»: Минобороны РФ заявило о готовящихся информационных атаках на военное руководство страны Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жена пленного, которого Украина передаст Донбассу.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН, Андрей Минаев

Ждала сына больше пяти лет

Среди тех, кого возвращали Украине, вполне здоровые на вид люди. Более того, немало пленных с лишним весом – и это после нескольких лет, проведенных в плену в Донецке.

А вот среди тех, кого вернул Киев – немало ребят с угробленным здоровьем. У кого–то переломы, у кого–то незашитые раны...

– Самое страшное – это не только пытки, которые были в основном первое время. Не менее страшно то, что не было медицинской помощи. Раны загнивали и никто ничего не делал, – говорит один из вернувшихся. Многие подтверждают его слова.

Возле автобуса с ребятами замечаем Галину Васильевну – маму Вити, который больше пяти лет провел в украинских застенках. Все эти годы на лице Галины Васильевны почти не появлялась улыбка. И днем и ночью она мечтала увидеть сына, билась во все двери.

– Даже на верификацию поехала от Донецка два года назад. Объехала десятки тюрем на Украине, а когда приехала в ту, где Витя был, мне даже посмотреть на него не дали. Сердце мое чуть не разорвалось, думала, что не выдержу, – вспоминает она.

В объятьях сына Галина Васильевна впервые за долгое время улыбается с глазами полными счастья и радости. А Витя тем временем утопает в объятьях мамы с такой же счастливой улыбкой. В его жизни она – самый родной и преданный человек. Жена решила не бороться за свободу мужа и ушла к другому.

Обмен пленными в Донбассе: Спустя пять лет мама встретилась с сыном.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Очень хочу в больницу, подлечиться немного, – говорит сам Витя. – Столько всего, что до Нового года домой не попаду, но для нас главное, что мы вернулись.

Ожидают помилования

Пленные, которых передали Донбассу, делятся на две категории – тех, кому вынесли приговор и тех, кто не дождался решения суда (в незалежной не смогли доказать вину задержанных, но при этом томили их в плену). Первых помиловали, а со вторым все немного сложнее. Они написали согласие на проведение заседаний без их присутствия. Затем суд должен вынести приговор, а президент Украины подписать помилование. Сделает ли Киев все по–честному – покажет время.

Российский "гиперзвук" станет еще быстрее: в Минобороны рассказали о новых вооружениях ВС России Пленные вернулись в семьи в канун Нового года. На фото - один из тех, кого Украина передала ДонбассуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди вернувшихся – люди с разными историями – ополченцы, хрупкие девушки, которым приписали государственную измену и подготовку терактов, пенсионеры, которых задержали за позицию или воинские звания во время Советского Союза.

– Когда они (украинские спецслужбы) узнали, что ещё до двухтысячных я был полковником – просто озверели, – вспоминает пенсионер. – Четыре тюрьмы я объехал – в том числе одесскую и днепропетровскую. Везде издевались по–своему. Но мы выстояли и вернулись.

Пленные садятся в автобусы и едут в больницы. Впереди у них этапы выздоровления, становления и адаптации. «Комсомолка» будет рассказывать об их жизни после обмена и постарается чем–то помочь.

Официально

Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51.

Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.

Отказники от обмена были как со стороны Донбасса, так и со стороны Украины. Разница лишь в том, что Донбасс привез их на линию разграничения, где они подтвердили свое желание остаться здесь. Официальный Киев просьбу Республик привезти отказников на обмен, чтобы они лично подтвердили свое решение – проигнорировал.

Напомним, предыдущий и самый крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 27 декабря позапрошлого года. Второй этап должен был пройти почти сразу после первого, но Киев начал вставлять палки в колеса. Процесс возобновился только сейчас – после встречи «нормандской четверки».

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