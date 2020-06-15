Материалы засекречены: американец Пол Уилан получил 16 лет по делу о шпионаже

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало для подсудимого 18 лет. Сам Уилан не признал вину и сообщил, что намерен обжаловать приговор. Сотрудники ФСБ задержали гражданина США в конце декабря 2018 года. Отмечалось, что в тот момент он проводил шпионскую акцию.

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, перед оглашением приговора в Московском городском суде. 15 июня 2020 © Валерий Мельников/РИА Новости

Мосгорсуд приговорил 50-летнего гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что судья огласил только резолютивную часть решения, поскольку материалы засекречены.

Обвинение запрашивало для подсудимого 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он также сообщил, что намерен обжаловать приговор.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что «разочарован и возмущён» приговором. «Я намерен продолжать работать над тем, чтобы требовать доказательства по делу Пола Уилана», — сказал дипломат. По его словам, первым делом он после суда он собирается пообщаться с семьёй осуждённого.

Напомним, американец Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце декабря позапрошлого года.

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — сообщали в ведомстве, не раскрыв подробности операции.

В отношении американца было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». МИД России сообщил, что проинформировал о задержании дипмиссию США. Позднее в Госдепе подтвердили, что получили уведомление, а также заявили, что запросили консульский доступ к своему гражданину. При этом американская сторона отказалась сообщить дополнительные сведения о задержанном, сославшись на неприкосновенность его личной жизни.

Позже стало известно, что Пол Уилан работает директором по безопасности в компании BorgWarner. Там заявили, что узнали об аресте своего сотрудника из сообщений ФСБ, опубликованных 31 декабря.

«Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилcе, штат Мичиган, и в других точках по всему миру, где находится компания», — сообщили там.

© Владимир Песня/РИА Новости

Брат задержанного Дэвид Уилан, в свою очередь, заявил, что его родственник приехал в Россию на свадьбу, причём, по его словам, дело происходило в Кремле и гражданин США выступал в качестве гида для гостей мероприятия. Когда Уилан исчез, молодожёны заявили о его пропаже в правоохранительные органы.

В своём Twitter-аккаунте Дэвид Уилан опубликовал письмо от имени семьи, в котором заявил о невиновности брата. Об этом же он высказался в беседе с видеоагентством Ruptly.

«Я не думаю, что есть хоть один шанс, что мой брат Пол — шпион. Было очень обширное и подробное расследование его личных данных и социальных сетей. Это вторжение в его личную жизнь, но, с другой стороны, эта не очень хорошая вещь доказывает, что он не шпион. Любой, у кого есть подобные профили в социальных сетях и показана туристическая активность, не может быть шпионом», — высказался он.

Американское издание CNN опубликовало статью, в которой говорилось, что Пол Уилан родился в Канаде, его родители были британцами. Он служил в Корпусе морской пехоты США и несколько раз отправлялся в Ирак. В последние годы он проживал в городе Нови, штат Мичиган. В компании BorgWarner он работал с 2017 года. Как пояснил CNN Дэвид Уилан, в компании его брат занимался физической безопасностью предприятия.

Кроме того, на сайте Корпуса морской пехоты США в одной из статей говорилось, что Уилан, ещё будучи старшим сержантом, в 2006 году воспользовался двумя неделями увольнительной, чтобы посетить Россию, а именно Москву и Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что у мужчины, помимо американского, есть ещё британское, канадское и ирландское гражданство.

2 января занимавший тогда должность посла США в России Джон Хантсман навестил Уилана. Детали разговора не разглашались, однако сообщалось, что американскому гражданину была предложена помощь посольства. Позже доступ к нему также запросили ирландское и британское консульства.

В декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Уилан допускает «аррогантные» высказывания, чтобы создать себе образ мученика.

«Хочу также отметить, что Пол Уилан (может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты) ведёт себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень много других аррогантных высказываний», — отметил министр.