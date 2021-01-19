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Матери Собчак переплатили 730 тысяч пенсионных рублей - источник

19 января 2021, 16:20  •  46 • Политика
Матери телеведущей Ксении Собчак, сенатору Людмиле Нарусовой, переплатили 730 тысяч пенсионных рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, "схема" получилась следующая: с 2002 до 2010 года Нарусова работала сенатором от Тывы, следом два года - от Брянской области, затем "четыре года парламентского простоя", после которого, в 2016 году, она вернулась в Совфед и вновь стала сенатором от Тывы.
Авторы канала отмечают, что "дьяволом", который кроется в деталях получившейся схемы, оказался период с 2012 по 2016 год.
"В это время Нарусова получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор", - сообщает канал, отмечая, что после возвращения на работу она должна была сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы тот перестал платить ей лишние деньги. Однако Нарусова этого не сделала, поэтому ей продолжили выплачивать надбавку.
Выплаты продолжались до того момента, пока "два года назад чиновники внезапно не узнали сенаторов своей страны в лицо".
"Доплату отменили, теперь решили требовать в суде излишки", - сообщают авторы канала, уточняя, что переплата за 21 месяц составила 730 тысяч рублей.
Редакция Царьграда обратилась за комментарием к самой Людмиле Нарусовой.
Фото: скриншот Telegram/Людмила Нарусова

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