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Матери Сенцова ответили на ходатайство о помиловании ее сына - СМИ

15 августа 2018, 05:09  •  35 • Политика
Администрация президента России ответила на письмо Людмилы Сенцовой с просьбой о помиловании ее сына - осужденного за терроризм в Крыму режиссера Олега Сенцова.
Администрация президента России ответила на письмо матери осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова о помиловании. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан, которая предоставила им фотографию документа.
В тексте ответа из АП говорится, что для начала процедуры помилования просьба о нем должна поступить от самого осужденного. Тем не менее письмо матери режиссера было передано исполняющему обязанности губернатора ЯНАО, где Сенцов в настоящее время отбывает наказание.
В случае если Сенцов запросит о помиловании, письмо его матери будет учтено при предварительном рассмотрении ходатайства. После завершения всех предшествующих процедур окончательное решение о помиловании должен будет принять президент России.
Отметим, что 9 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в АП действительно поступило письмо от матери осужденного Сенцова. Тем не менее никакого подтверждения того, что обнародованный Каплан документ является официальным ответом из АП, пока не поступало.

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