|
Матери Сенцова ответили на ходатайство о помиловании ее сына - СМИ
15 августа 2018, 05:09 • 35 • Политика
Администрация президента России ответила на письмо Людмилы Сенцовой с просьбой о помиловании ее сына - осужденного за терроризм в Крыму режиссера Олега Сенцова.
Администрация президента России ответила на письмо матери осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова о помиловании. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан, которая предоставила им фотографию документа.
В тексте ответа из АП говорится, что для начала процедуры помилования просьба о нем должна поступить от самого осужденного. Тем не менее письмо матери режиссера было передано исполняющему обязанности губернатора ЯНАО, где Сенцов в настоящее время отбывает наказание.
В случае если Сенцов запросит о помиловании, письмо его матери будет учтено при предварительном рассмотрении ходатайства. После завершения всех предшествующих процедур окончательное решение о помиловании должен будет принять президент России.
Отметим, что 9 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в АП действительно поступило письмо от матери осужденного Сенцова. Тем не менее никакого подтверждения того, что обнародованный Каплан документ является официальным ответом из АП, пока не поступало.
Подпишитесь на нас
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 августа 2018, 15:24
|
09 августа 2018, 08:54
|
09 августа 2018, 15:54
|
10 августа 2018, 12:54
|
12 августа 2018, 04:12
|
10 августа 2018, 00:24
|
10 августа 2018, 08:09