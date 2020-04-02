|
Математики не радуют итальянцев прогнозом по коронавирусу: Счёт уже может идти на миллионы
02 апреля 2020, 23:35 • 87 • В мире
Математики не радуют итальянцев прогнозом по коронавирусной статистике - счёт заболевших уже может идти на миллионы. По их мнению, официальные данные не отражают реальную картину в стране.
Итальянские математики считают, что число заражённых коронавирусом в стране в действительности может быть значительно больше, нежели приводится в официальных данных. Их исследование появилось на сайте научной библиотеки medRxiv.
По мнению учёных, реальное количество инфицированных на Апеннинах может варьировать в пределах от 140 тысяч до 3,3 миллиона граждан. Они пришли к такому выводу, сравнив информацию по уровню смертности в своей стране, Германии и на лайнере Diamond Princess.
В Италии очень высок процент эпизодов с летальным исходом - в отличие от других государств, где COVID-19 тоже сильно распространилось. Так, в среднем от коронавируса умирает каждый девятый итальянец, в то время как, например, в Германии, США и Китае доля смертности составляет всего порядка 1-2,5%.
Математики предположили, что в Италии этот показатель может быть незначительно выше, но при этом число инфицированных заметно больше, чем и объяснили такое количество жертв COVID-19 в стране.
Таким образом, к концу марта число заболевших в Италии на самом деле могло приблизиться к отметке в 3,3 миллиона человек. Между тем в пик эпидемии, который прогнозируется на начало апреля, их количество может возрасти до 6,5 миллиона.
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2020, 03:35
|
01 апреля 2020, 01:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
28 марта 2020, 23:35
|
29 марта 2020, 07:35
|
28 марта 2020, 06:35
|
30 марта 2020, 00:35