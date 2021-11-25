Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США

Эксперт рассказал, как Россия останавливает войну с США, которая может развязаться из-за Украины. Москва поставит Вашингтону мат в три хода.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы собирается в ближайшее время напасть на Украину. Издание называет три вероятных направления для атаки - со стороны Донбасса, Крыма или Белоруссии.

Украинская сторона не упустила возможности разыграть карту "русской угрозы" и заявила, что нападения стоит ждать под католическое Рождество, под Новый год или в первой декаде января.

Кнутов отметил, что это очень опасная ситуация. Россия ни на кого нападать не собирается, однако Украина и США, которые развернули эту информационную кампанию, прямо заинтересованы в открытом вооружённом конфликте. Киев надеется на "маленькую победоносную войну", которая должна спасти пикирующий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Вашингтон хочет сорвать запуск газопровода "Северный поток - 2" и навязать Европе свой СПГ по завышенным ценам.

Впрочем, у России есть возможность предотвратить войну. И более того, она уже этим занимается, считает собеседник телеканала. Для этого ей нужно сделать три шага. Во-первых, установить тесный контакт со странами Европы, которые понимают, что война обернётся катастрофой для всего континента. Они могут попытаться повлиять на США и снизить градус милитаризма.

Это в первую очередь Италия, Австрия, Венгрия, отчасти пока ещё Германия. И в какой-то степени, Франция,

- пояснил Кнутов.

Во-вторых, необходимо укрепить боевую мощь всех частей в Западном и Южном военных округах, которые находятся недалеко от границы с Украиной.

В-третьих, усилить сотрудничество с Китаем, который, как и Россия, выступает за многополярный мир. Например, можно провести новые совместные военные учения. Это послужит сдерживающим фактором для США, которые десять раз подумают, стоит ли устраивать авантюру в Донбассе, если Россия и Китай поддерживают друг друга.

Военный эксперт при этом признал, что наибольшая угроза в настоящее время исходит от Киева. Украина сейчас опасна и непредсказуема, она может пойти на любые провокации, не думая о последствиях. Особенно эта угроза возрастает на фоне обсуждения перспектив новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.