Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом в своём Facebook написал её адвокат Ренат Кузьмин.

«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приёме», — заявил Кузьмин.

По его словам, с момента убийства журналиста прошло более четырёх лет, но виновные до сих пор не установлены и не наказаны.

Кузьмин добавил, что «дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде».

Также он заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко и главы силовых ведомств страны отказывались встретиться с Валентиной Бузиной.

«Надеюсь, новый президент по-человечески отнесётся к просьбе Валентины Бузины и осуществит её личный приём, после чего дело примет справедливый оборот», — написал Кузьмин.

В ноябре 2017 года киевская прокуратура направила в суд дело об убийстве журналиста Бузины.

Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года возле собственного дома в Киеве.