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Мат США в два хода: Русские победили, потому что "на самом деле России наплевать"

13 января 2021, 13:40  •  244 • Политика
В Штатах идёт активная зачистка информационного пространства. Дональд Трамп забанен в соцсетях, средство общения консерваторов Parler удалено из магазинов приложений Apple и Google. И при этом мат США в два хода получился. Во всей этой непонятной и беспрецедентной ситуации победили русские. И объяснение очень простое: "На самом деле России наплевать".
Колумнист "РИА Новости" Виктор Мараховский считает, что в этой ситуации интересны две вещи. Во-первых, свобода слова, которой десятилетиями кичились американцы, резко стала жесточайшей цифровой олигархией. Кульминацией стала массовая расправа после штурма сторонниками Трампа Капитолия 3 января. И если Российская Империя, по словам философа Розанова, "слиняла в три дня" в 1917-м, то Штатам хватило четырёх часов, в течение которых продолжалась потасовка в здании Конгресса.
Во-вторых, медиасфера разделилась. Одни информационный переворот осуждают, другие делают вид, что всё идёт так, как должно быть. Причём среди вторых большинство тех, кто рассчитывает на гранты, гонорары, приглашения на конференции. В рядах первых вовсю рассуждают о России: мол, Путин и Кремль теперь обладают колоссальными возможностями давить на американские соцсети и поисковик.
Мат США в два хода - и русские победили. Для любителей свободы это по-настоящему страшная правда. Американская элита затыкает своих несогласных, в Штатах шатается и переворачивается реальность, но они считают, что для России и Кремля эта реальность является самой главной, определяющей. Как бы не так!
"А на самом деле России наплевать. Россия уже победила в своей борьбе за суверенитет, и теперь, в отличие от тех же жалующихся Германии или Франции, мы страна, властная над своей информационной территорией. России не нужен мандат от Конгресса США или даже самого Цукерберга на то, как ей действовать. И Россия будет исходить из своих собственных интересов вне зависимости от того, кто там кого в Америке забанил", - пишет Мараховский.

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