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Мать Сапеги рассказала о своих главных опасениях по поводу судьбы дочери

26 мая 2021, 22:40  •  66 • Политика
Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com
Родительница арестованной россиянки надеется на помощь правительства РФ
Мать Софьи Сапеги, Анна Дудич, рассказала журналистам о последних новостях, связанных с ее дочерью.
Накануне женщина обратилась в администрацию президента РФ, попросив его о помощи.
"Надеюсь, что моя просьба или мольба будет услышана. Я очень надеюсь, что российское правительство нас не оставит в сложившейся ситуации. А ситуация на самом деле очень серьезная",
– поделилась Дудич с RT, попросив правительство России разобраться с арестом Сапеги.
Женщина боится, что случившееся сломает судьбу ее 23-летней дочери.
Новую информацию о состоянии наследницы Дудич узнает из средств массовой информации, поскольку адвокат девушки подписал расписку о неразглашении. Сейчас Софья, по словам матери, "максимально держится, насколько это возможно в этих условиях".
Также Анна поддерживает связь с консулом, который на данный момент находится в столице Белоруссии. Вчера дипломаты навещали арестованную россиянку.
Напомним, что Сапега летела в одном самолете с Романом Протасевичем. После экстренного приземления в Минске девушку задержали. Вчера, 25 мая, россиянку арестовали на 2 месяца.
Позже было опубликовано видео ее чистосердечного признания, в котором она заявила, что работала редактором признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".
Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы. Ее подозревают по нескольким уголовным эпизодам, в том числе в "организации массовых беспорядков", "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".
Окончательное обвинение россиянке предъявят обвинение в течение 10 дней.

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