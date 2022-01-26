Мать ранее судима, старшие дети в приюте: что известно о семье пропавшей в Новгородской области девочки

В Новгородской области СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи в городе Холм девочки 2020 года рождения. По подозрению в причастности к преступлению следователи задержали мать ребёнка и её сожителя. Как пишут местные СМИ, во время обыска в печи их дома были обнаружены человеческие останки. Кроме пропавшей девочки, у женщины есть ещё семь детей, которые сейчас находятся в приюте. По данным RT, ранее женщина была судима. RT поговорил с местными жителями, знакомыми с матерью ребёнка, и узнал детали произошедшего.

О пропаже маленькой девочки в Новгородской области стало известно ночью 25 января, когда в Старорусский межрайонный следственный отдел СУ СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении ребёнка 2020 года рождения.

Как сообщали СМИ со ссылкой на мать ребёнка, 34-летнюю Кристину Богданову, девочка пропала из дома, когда женщина отходила стирать бельё в бане.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребёнка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания ребёнка в семье», — сообщают в ведомстве.

Как выяснил RT, Кристина Богданова проживала в частном доме в городе Холм вместе с своим 22-летним сожителем. Пропавшая девочка была младшей из восьми детей женщины. На данный момент мать и отчим ребёнка задержаны, сообщили RT в Следственном комитете.

Также дело взяла на контроль областная прокуратура.

«Прокуратурой Новгородской области будет дана оценка работы органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьёй ребенка. При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокурора области. Кроме того, прокурор Новгородской области Юрий Немкин поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого региональным СК России», — сообщили RT в ведомстве.

Дело о краже

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появились сообщения о том, что в печи в доме Богдановой были найдены человеческие кости. В Следственном комитете заявили, что пока проводятся экспертизы. «В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза», — говорится на сайте СК.

Как рассказал RT корреспондент одного из местных изданий Сергей Цветков, находившийся на месте событий, в доме Богдановых весь день работала большая группа полицейских и следователей.

«Где-то человек 50. Ищут ребёнка. Какие-то кости нашли, но никто не знает, что за кости. Отправили на экспертизу»,— сообщил он.

Стоит отметить, что семья Богдановых считалась неблагополучной. Семеро старших детей из семьи Богдановой изъяты и находятся сейчас в приюте. Они попали туда ещё до исчезновения девочки, рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.

Семья, по её словам, полная, но была в поле зрения органов опеки. «Основание — трудная жизненная ситуация», — объяснила Ефимова.

Как выяснил RT, Старорусский районный суд Новгородской области выносил обвинительный приговор в 2018 году по ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ (покушение на преступление и кража с незаконным проникновением в жилище) в отношении Богдановой Кристины Николаевны.

Согласно судебному вердикту, женщина участвовала в краже имущества из частного дома на сумму 13 тыс. рублей. Обвиняемая с подельницей вломились в чужой дом, где попытались похитить швейную машинку, сервиз, электрический самовар и другую утварь, не побрезговав даже такими вещами, как полотенца, шторы и постельное бельё.

Довести замысел до конца преступницам не удалось, поскольку их спугнула собака, следует из приговора.

Данные о судимости Богдановой RT подтвердили в СК. Семья Кристины Богдановой, продолжает Сергей Цветков, выделялась на фоне остального населения.

«Семья бедная, постоянного жилья у Богдановой не было. Поживёт и меняет снова, находит другую какую-нибудь лачужку. Хорошим жильём она не была обеспечена, да и не сильно к этому стремилась. Купит какую-нибудь избушку, которая нуждается в ремонте, недорого стоит, там и живёт. Так сказать, день прошёл, и слава богу. Не сильно утруждает себя в ремонте или в уюте. Комфорта в этой её конуре не было. Она ходила то у батюшки местного попрошайничала, то у жителей. Детей в семье много, в основном на пособия жили. Но при этом не то что в пьяном виде, а даже выпившей ни разу Кристину не видел. В этом её не упрекнёшь», — рассказывает он.

Не держала детей в строгости

RT связался с женой священника церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Холме Варварой, к которой Кристина Богданова неоднократно обращалась за материальной помощью. По словам Варвары, она знает Богданову с детства.

«От Кристины не так давно ушёл муж, меньше года назад, и она нашла себе какого-то нового мужчину, молодого. Все восемь детей — погодки, от мужа Николая, не от нового мужчины. Кристина была просто умница, труженица и все эти годы вела подвижнический образ жизни. Меня поражало, что они жили — до того как им стали много денег на детей платить — довольно бедно. К ней в дом когда ни зайдешь — всегда идеальный порядок. Даже, например, ковра на полу не было, вместо ковра было постелено покрывало. Такое мягкое, цветное, яркое. На полу так оно было расстелено, как по линеечке, для того чтобы дети играли», — рассказывает RT Варвара.

Женщина подтвердила, что семерых старших детей Богдановой изъяли после того, как Кристина на двое суток уехала в Москву, оставив их одних дома.

«Приехала соцзащита проверять, чего и как. Мама в Москве, а дети одни дома, их забрали сразу. Только малышку самую младшую ей оставили», — говорит женщина.

«С того момента, как муж от неё ушёл и когда она начала денежки получать порядочные на детей, чуть не по 10 тыс. на ребёнка, она перестала ко мне приходить за помощью. А раньше, когда у неё денежки кончались, она приходила под конец месяца ко мне, я что-нибудь ей собирала из еды, супы обычно давала», — вспоминает Варвара.

Муж Кристины, продолжает женщина, не работал, «но по дому всё делал, хорошо готовил». Переехав, нашёл другую женщину, с ней и остался.

По её мнению, у Кристины как у матери был один недостаток — не могла детей в строгости держать.

«Они у неё школу прогуливали. Сын лет 12 прогуливал, и дочка старшая лениво училась. Кристина даже плакала, выговаривала им: «Что ж ты делаешь, что ж из тебя вырастет!» Но детей своих она очень любила. С такой нежностью всегда нянчила», — говорит Варвара.

Из-за случившегося жители маленького, на 3,5 тыс. человек, городка в шоке, рассказывает она. «Мы все поражены, не знаем, что там произошло. Я очень расстроена», — говорит Варвара.

«Мой муж говорит, может, какой-то несчастный случай произошёл. Но чтобы Кристина своего ребёнка обидела — вообще не могу такого представить», — добавляет женщина.