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Мать "десятерняшек" из ЮАР поместили в психиатрическую клинику - СМИ

21 июня 2021, 22:05  •  196 • В мире
37-летняя жительница провинции Гаутенг на севере ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле объявила о рождении десятерняшек - семи мальчиков и трёх девочек. Стало известно, что её поместили в психиатрическую клинику. Есть подозрение, что никакой беременности и не было, а на новости о младенцах семья просто решила сколотить состояние.
В ночь на 8 июня Госиаме родила пятерых детей, а ещё пятеро появились на свет путём кесарева сечения. Новость быстро облетела мировые СМИ. В публикациях говорилось о восторгах отца, Тебохо Цотеци, который и не подозревал, что рождение десятерняшек вообще возможно. На УЗИ было видно сначала шесть плодов, перед самими родами - восемь, но в процессе операции выяснилось, что малышей на самом деле десять.
Издание Daily Mail сообщило, что Госиаме Тамара Ситхоле 17 июня была задержана полицией, передана соцработникам, а затем помещена в больницу для проведения психиатрической экспертизы. На этом настоял её гражданский муж, заявивший, что не верит в существование десятерняшек.
Рефило Мокоэна, адвокат Госиаме, в комментарии журналистам заявила, что будет ходатайствовать перед судом об освобождении своей подзащитной. Многодетная мать утверждает, что она в здравом уме, а детей скрывает ради их безопасности. В психиатрической лечебнице её связывают, на неё кричат и обращаются с ней так, как будто она действительно неуравновешенная, сказано в статье.
Госиаме объясняет, что Тебохо Цотеци её никогда не любил. Он делился с ней планами "стать богачём" из-за рождения десятерняшек. Он был озабочен не здоровьем детей, а сбором пожертвований, которые стали поступать от людей со всего мира. Женщина заявила, что будет скрывать своих детей столько, сколько потребуется.
Рождение десятерняшек - декуплет - произошло впервые в истории человечества. Однако их рождение не доказано. Новоиспечённый отец, раздававший интервью, теперь признался, что своими глазами детей не видел, а о малышах знает только со слов Госиаме. Представитель системы здравоохранения южноафриканской провинции Тертиа Крюгер сообщила журналистам, что факт рождения десяти младенцев подтвердить не может.
"Ни одно из наших учреждений не участвовало в акушерском уходе за этой пациенткой и её декуплетом", - сказала Крюгер.
Фотографий малышей не было опубликовано ни в соцсетях, ни в СМИ якобы из "культурных и религиозных соображений".

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