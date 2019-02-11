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Мать пропавшего капитана «Норда» сообщила о его возвращении в Крым
11 февраля 2019, 11:54 • 42 • Украина
Евгения Горбенко, мать капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, заявила, что её сын вернулся в Крым.
РИА Новости © Стрингер
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сын дома. Вернулся ещё в субботу. Чувствует себя нормально», — сказала она.
Как заявил сам Горбенко kp.ru, он вернулся на полуостров без особых проблем и законным образом.
«У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересёк законно по российскому паспорту. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно», — рассказал он.
28 января стало известно, что капитан задержанного на Украине судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. После его пропажи украинские правоохранительные органы открыли дело об убийстве.
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