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Мать получила фото последней улыбки сына за несколько минут до его гибели - Daily Star

05 июня 2020, 16:55  •  48 • В мире
Мать американца Даниэля Шедда всего за несколько минут до трагической гибели своего сына в авиакатастрофе получила от него селфи, сообщает Daily Star. Это была последняя улыбка мужчины и его друзей, которую он послал матери.
Трагедия произошла вскоре после взлета самолёта из аэропорта Мэриленд-Хайтс, штат Миссури. 39-летний американец Даниэль Шедд и трое его друзей сделали селфи из кабины четырёхместного самолёта. Фото мужчина послал своей матери, сообщает Daily Star.
А через несколько минут самолёт разбился - буквально врезался в землю. В авиакатастрофе погибли все четверо. Получается, что мать получила фото последней улыбки сына за несколько минут до его гибели.
Судя по словам отца Даниэля, для его сына это был первый и, увы, последний полёт с друзьями из братства Phi Gamma Delta. В беседе с KSDK Чарльз Шедд сообщил, что сын "впервые летает с ними" и "с нетерпением ждал поездки".
Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Очевидцы же сообщают о каком-то шуме.

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