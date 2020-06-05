Мать получила фото последней улыбки сына за несколько минут до его гибели - Daily Star

Трагедия произошла вскоре после взлета самолёта из аэропорта Мэриленд-Хайтс, штат Миссури. 39-летний американец Даниэль Шедд и трое его друзей сделали селфи из кабины четырёхместного самолёта. Фото мужчина послал своей матери, сообщает Daily Star.

А через несколько минут самолёт разбился - буквально врезался в землю. В авиакатастрофе погибли все четверо. Получается, что мать получила фото последней улыбки сына за несколько минут до его гибели.

Судя по словам отца Даниэля, для его сына это был первый и, увы, последний полёт с друзьями из братства Phi Gamma Delta. В беседе с KSDK Чарльз Шедд сообщил, что сын "впервые летает с ними" и "с нетерпением ждал поездки".

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Очевидцы же сообщают о каком-то шуме.