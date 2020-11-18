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«Мать полностью признала свою вину»: что известно об убийстве двоих детей в Москве

18 ноября 2020, 20:10  •  79 • В России
Столичные следователи расследуют убийство двух малолетних детей, которых нашёл мёртвыми их отец вечером 17 ноября. По предварительным данным, пятилетняя девочка и её трёхлетний брат погибли в результате асфиксии. По подозрению в убийстве детей была задержана их мать, на допросе она созналась в содеянном.
 
РИА Новости
 

В Москве расследуют убийство двоих малолетних детей — вечером 17 ноября тела маленьких брата и сестры обнаружил их отец в квартире на северо-востоке Москвы. По данным столичного управления Следственного комитета, в убийстве уже созналась мать погибших.

«По подозрению в совершении преступления задержана мать малолетних, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте СУ СК по Москве.

По предварительным данным, 17 ноября 25-летняя Анастасия Джантураева весь день находилась со своей пятилетней дочерью и трёхлетним сыном в квартире по улице Тайнинская. Вечером туда пришёл отец детей, но дверь ему не открыли.

По данным ряда СМИ, мужчине пришлось вернуться на работу за ключами, и со второй попытки он попал в квартиру. Тела детей лежали на кровати, мать находилась в соседней комнате. Она пребывала в невменяемом состоянии и не могла объяснить, что произошло. 

Прибывшие на место полицейские обнаружили на телах погибших детей признаки асфиксии.

По факту гибели двоих несовершеннолетних управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних).

По данным ведомства, в ближайшее время матери, задержанной по подозрению в убийстве, предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, судебное заседание состоится в Останкинском суде 19 ноября.

Подозреваемой в убийстве также назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Тем временем расследование уголовного дела продолжается, его взял под личный контроль глава Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — поясняют в СК.

К делу об убийстве двоих малолетних уже подключилась и столичная прокуратура — надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Выяснять, как родители относились к воспитанию детей, будет Бабушкинская межрайонная прокуратура.

«На месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и бабушкинский межрайонный прокурор Артём Тарасов», — добавили в надзорном ведомстве.

Семья на учёте не стояла

В столичном Департаменте труда и социальной защиты журналистам сообщили, что семья Джантураевых ранее не состояла на учёте и не обращалась за помощью. После того как стало известно об убийстве, представители департамента отправились на место происшествия, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, Анастасия Джантураева развелась с мужем ещё в сентябре, но несколько последующих месяцев они продолжали жить вместе. Также есть информация, что женщина училась на экономическом факультете Государственного академического университета гуманитарных наук и работала менеджером в сетевой кофейне.

Соседи Джантураевой рассказали журналистам, что из её квартиры часто доносился детский плач, а знакомые женщины утверждают, что 32-летний муж якобы применял по отношению к супруге физическую силу, что и стало причиной недавнего развода. На этом фоне у матери двоих детей могла развиться депрессия.

СМИ также сообщают, что подозреваемая в убийстве собственных малолетних детей была дочерью известного математика и писателя Льва Натансона, написавшего ряд книг и научных работ об играх в казино и игровых автоматах.

RT связался с учёным, однако тот не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что задержанная женщина действительно является его родственницей. Он пояснил, что пока не может дозвониться до дочери.

Натансон добавил, что его дочь состоит в браке с мужчиной по имени Тимур. По данным некоторых СМИ, именно так зовут мужа женщины, задержанной 18 ноября по подозрению в убийстве.

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