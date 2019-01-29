Мать капитана «Норда» прокомментировала сообщения о его пропаже

Мать капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко прокомментировала сообщения о его пропаже на Украине, передаёт РИА Новости Крым.

«Пока что ничего не известно, мы всё ещё не знаем, где Владимир», — заявила она.

По имеющимся данным, Горбенко не пересекал границу Российской Федерации, его также нет в больницах и моргах города.

В начале января стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа судна «Норд».

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.