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Мать капитана «Норда» прокомментировала сообщения о его пропаже

29 января 2019, 11:54  •  32 • Украина
Мать капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко прокомментировала сообщения о его пропаже на Украине, передаёт РИА Новости Крым.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Пока что ничего не известно, мы всё ещё не знаем, где Владимир», — заявила она.

По имеющимся данным, Горбенко не пересекал границу Российской Федерации, его также нет в больницах и моргах города.

В начале января стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа судна «Норд».

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.

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