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Мать капитана «Норда» прокомментировала сообщения о его пропаже
29 января 2019, 11:54 • 32 • Украина
Мать капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко прокомментировала сообщения о его пропаже на Украине, передаёт РИА Новости Крым.
© Стрингер РИА Новости
«Пока что ничего не известно, мы всё ещё не знаем, где Владимир», — заявила она.
По имеющимся данным, Горбенко не пересекал границу Российской Федерации, его также нет в больницах и моргах города.
В начале января стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа судна «Норд».
В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.
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