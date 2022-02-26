Mastercard воспользовалась лазейкой против русских банков - источник

Mastercard уведомила подсанкционные банки России об их исключении из системы, сообщают источники. В качестве предлога для этого был использован пункт договора о "вреде репутации".

Попавшие под санкции банки России исключили из международной платёжной системы Mastercard. Соответствующие уведомления получили банки ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, сообщают источники на платёжном рынке.

По их информации, участие русских банков в системе Mastercard было приостановлено в субботу, 26 февраля, с 16:00-17:00 по московскому времени. В качестве предлога для исключения из системы был использован пункт договора о том, что банки не должны причинять вред репутации платёжной системы, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Отмечается, что на практике это означает, что банковские карты клиентов попавших под санкции банков перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Внутри России ничего не изменится, так как все операции по картам осуществляются через Национальную систему платёжных карт.