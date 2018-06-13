Мастера ежедневного подвига: В Крым на соревнования съехались лучшие водолазы страны

Эти состязания смелых и сильных мужчин с берега не увидишь, ведь все самое интересное проходит под водой. Побороться за звание лучшего в Севастополь приехали водолазы со всей России: в городе-герое проходят соревнования по водолазному многоборью «Глубина-2018».

За главный приз соревнуются команды всех флотов страны – Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского, а также Каспийской флотилии. Кроме того, вне конкурса участвуют команды Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и МЧС. Всего – порядка 100 человек, включая тренеров и обслуживающий персонал.

Водолазы, которые покажут лучшие результаты, в августе этого года отправятся на международные соревнования в Иран в составе российской сборной – защищать честь страны.

Помимо водолазов, в каждой команде - тренеры и обслуживающий персоналФото: Василий БАТАНОВ

ЧЕЛОВЕК НЕЗАМЕНИМЫЙ

Хотя техника в последние годы развивается активно, пока полноценной замены человеку под водой нет.

- Одно из направлений развития подводно-технических работ – это подводно-управляемая необитаемая техника- электроника, которая выполняет необходимую работу, управляя манипуляторами. Мировые успехи в этом есть, но робот есть робот, мы пока еще не достигли такого интеллектуального совершенства, - отмечает главный судья соревнований, начальник службы поисковых аварийно-спасательных работ ВМФ Дамир Шайхутдинов.

Поэтому пока на флоте стараются с помощью современной техники хотя мы минимизировать опасность для человека под водой, ведь как-никак это весьма агрессивная среда. Участники соревнований «Глубина-2018» одеты в современные костюмы отечественного производства – СВУ-5 (снаряжение водолазное универсальное), ничем не уступающие зарубежным аналогам. Их можно использовать для подводно-технических, аварийно-спасательных и других видах водолазных работ. Погружаться в таком костюме можно на глубину до 60 метров! Благодаря СВУ-5 водолазы чувствуют себя комфортно при температуре воды от -2 до +35 градусов.

НЫРНУТЬ ПОД ЛЕД? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Для водолаза тяжелейшие задания и подвиги – просто каждодневный труд. Поэтому во всех водолазных частях на стенах висят наградные листы.

- Он просто выполнял свою обычную работу. Например, на глубине 90 метров расчистил завал и достал потерянный предмет, нужный отчизне. Заслужил орден, - рассказал Дамир Шайхутдинов.

Например, для водолазов Северного флота, которые тоже приехали на «Глубину» в Севастополь, «обычная работа» - это нырнуть под лед.

- Море холодное, замерзает, - рассказал капитан команды Северного флота Тимур Липовой. - Большинство работ подо льдами в минусовую температуру. Оборудование у нас такое же, как и везде, просто мы используем утеплители и работаем в мороз. Водолазы на Северном флоте работают по два, максимум - по четыре часа, потому что температура воды очень низкая по сравнению с другими флотами, и условия у нас более суровые.

УНИЧТОЖАЮТ МИНЫ

А вот водолазам Черноморского флота в качестве «обычной работы» приходится выполнять разминирование объектов, ведь у берегов полуострова регулярно находят неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны. Один из призеров предыдущих соревнований из команды ЧФ Захид Сухов считает работу со взрывчаткой наиболее опасной задачей водолаза.

- Нам нужно подорвать груз, потому что транспортировка его нецелесообразна. Мы погружаемся в воду, устанавливаем заряд, после этого к нему подключают специальную машинку, которая подает ток. Водолаз выходит и крутит ее, конденсатор накапливает заряд, потом водолаз нажимает кнопку, подается ток и производит подрыв своего заряда, который инициирует подрыв мины, которую нужно взорвать, - разъяснил Сухов.

ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ НА УРОВНЕ

В соревнованиях «Глубина» принимают участие и те, кто только осваивает водолазное дело – курсанты севастопольского высшего военного училища имени Нахимова. Третьекурсник Максим Поченюк заявляет, что риски, связанные с выбранной профессией, его не пугают.

- До поступления я занимался подводной охотой, после этого мне эта профессия и понравилась. На соревнованиях самый сложный конкурс - полоса препятствий и работа в замкнутом пространстве: там большое количество элементов, все нужно выполнять на скорость, так что каждая секунда важна. После окончания учебы поеду, куда родина прикажет. В принципе, мне все равно, где служить, но на север не очень хочу – там холодно, - говорит парень.

В отличие от Максима, его сокурсник Евгений Панкратов до поступления в училище никогда не видел моря. А служить хочет на Дальнем Востоке – в отрядах специального назначения.

- Интересная профессия, постоянно развиваешься, и физическая форма должна быть на уровне. У нас каждую неделю практика – спуски под воду, вся группа по очереди выходит. Каждый спуск -разная задача: спасение утопающего, спасение водолаза в аварийной ситуации, аварийные подводные лодки. На следующий учебный год мы будем работать со сваркой, резкой, - делится курсант.

КОНКРЕТНО

Чем больше глубина, тем меньше времени можно провести под водой за один спуск. На четыре часа водолаз спускается только на малые глубины – до 20 метров.

Больше четырех часов под водой работать нельзя в принципе, так что нередко приходится спускаться по несколько раз. Так, на глубине до 12 метров можно выполнить 8 спусков, до 20 метров – шесть, а до 45 метров – четыре спуска по два часа.

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