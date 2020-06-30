Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы

Украинская хакерская группа "Beregini" сообщила о взломе компьютера главного управления Военной службы правопорядка Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале хакеров.

Отмечается, что наибольший интерес представил список военнослужащих, самовольно оставивших воинские части сухопутных войск ВСУ в течение 2014-2020 годов и которые находятся в розыске по состоянию на 2020 год.

"Почти 7 тысяч дезертиров!" - подчёркивают эксперты.

Фото: Скриншот Telegram/Beregini