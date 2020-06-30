Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Конец российского посольства
Главная / Политика

Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы

30 июня 2020, 15:00  •  292 • Политика
Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы, касающиеся ВСУ. Цифры говорят о затянувшемся массовом побеге "воинов".
Украинская хакерская группа "Beregini" сообщила о взломе компьютера главного управления Военной службы правопорядка Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале хакеров.
Отмечается, что наибольший интерес представил список военнослужащих, самовольно оставивших воинские части сухопутных войск ВСУ в течение 2014-2020 годов и которые находятся в розыске по состоянию на 2020 год.
"Почти 7 тысяч дезертиров!" - подчёркивают эксперты.
Фото: Скриншот Telegram/Beregini

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



292
Источник
Похожие новости
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
30 июня 2020, 09:00
Донбасс готов спасти американцев, протянув руку Трампу: Условия назвал Коробко
30 июня 2020, 00:00
"Мы находимся на войне": Президент Казахстана объявил о возобновлении жёсткого карантина
30 июня 2020, 10:00
Трамп оскорбил Меркель из-за отношений с Россией: раскрыты детали секретных переговоров
30 июня 2020, 09:00
Немецкий истребитель "протёк" на учениях НАТО: Что сняла фотокамера во время тренировки ВВС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.