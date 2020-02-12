|
Массовые заражения: в Китае рассказали, кто чаще заболевает коронавирусом
12 февраля 2020, 07:09 • 102 • В мире
Число заражённых вирусом 2019-nCoV растет. В Китае рассказали, кто чаще заболевает и почему случаи массовых заражений фиксируют даже в больницах.
По данным госкомитета по здравоохранению КНР, в 83% случаев коронавирусом заболевают члены семей.
Не секрет, что вирус передается воздушно-капельным путём, поэтому в местах скопления людей заболевание распространяется особенно быстро.
Случаи массового заражения фиксировались в медучреждениях, супермаркетах, домах престарелых, школах, торговых центрах и в транспорте. Из-за этого в городах Китая начали дезинфицировать улицы и здания.
Число жертв коронавируса уже превысило тысячу человек, заразились почти 43 тысячи.
По словам доктора биологических наук Алексея Диашева, 15% из заболевших переносят данное заболевание в тяжёлой форме.
"Количество заболевших с количеством выздоровевших и умерших настораживает и пугает", - цитирует его телеканал "Звезда".
В России пока зафиксированы только два случая заражения коронавирусом. Госпитализированы были граждане Китая, сейчас они идут на поправку.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2020, 02:24
|
09 февраля 2020, 10:54
|
07 февраля 2020, 00:24
|
08 февраля 2020, 02:24
|
09 февраля 2020, 01:09
|
08 февраля 2020, 03:54
|
07 февраля 2020, 00:24