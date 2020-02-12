Массовые заражения: в Китае рассказали, кто чаще заболевает коронавирусом

По данным госкомитета по здравоохранению КНР, в 83% случаев коронавирусом заболевают члены семей.

Не секрет, что вирус передается воздушно-капельным путём, поэтому в местах скопления людей заболевание распространяется особенно быстро.

Случаи массового заражения фиксировались в медучреждениях, супермаркетах, домах престарелых, школах, торговых центрах и в транспорте. Из-за этого в городах Китая начали дезинфицировать улицы и здания.

Число жертв коронавируса уже превысило тысячу человек, заразились почти 43 тысячи.

По словам доктора биологических наук Алексея Диашева, 15% из заболевших переносят данное заболевание в тяжёлой форме.

"Количество заболевших с количеством выздоровевших и умерших настораживает и пугает", - цитирует его телеканал "Звезда".

В России пока зафиксированы только два случая заражения коронавирусом. Госпитализированы были граждане Китая, сейчас они идут на поправку.