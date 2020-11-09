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Массовые увольнения ради роста ВВП: В России выступили с новой людоедской инициативой
09 ноября 2020, 19:55 • 220 • Политика
В России предложили начать массовые увольнения для роста ВВП. Инициатива принадлежит Центру макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Чтобы обеспечить рост ВВП, нужно начать массово увольнять всех неэффективных рабочих. С таким предложением выступили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Речь идёт о запланированном правительством ежегодном росте ВВП на 3-3,5%. По мнению экспертов ЦМАКП, для этого необходимо обеспечить увеличение производительности труда на 4-4,5% в год. Однако с этим есть проблема.
Возможности для увеличения производительности в добывающей промышленности крайне ограниченны, а значит, всё ляжет на плечи обрабатывающего сектора. Производительность в нём должна увеличиться на 5-6% в год.
Добавляется, что если не будет массовых увольнений, то российская экономика начнёт отставать от экономик развитых стран на 2-2,5% и на 1,5% - от развивающихся стран.
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