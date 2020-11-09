Массовые увольнения ради роста ВВП: В России выступили с новой людоедской инициативой

Чтобы обеспечить рост ВВП, нужно начать массово увольнять всех неэффективных рабочих. С таким предложением выступили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Речь идёт о запланированном правительством ежегодном росте ВВП на 3-3,5%. По мнению экспертов ЦМАКП, для этого необходимо обеспечить увеличение производительности труда на 4-4,5% в год. Однако с этим есть проблема.

Возможности для увеличения производительности в добывающей промышленности крайне ограниченны, а значит, всё ляжет на плечи обрабатывающего сектора. Производительность в нём должна увеличиться на 5-6% в год.

"Достичь такой цели, по мнению авторов доклада ЦМАКП, можно только в случае массовых сокращений", - пишет Lenta.ru.

Добавляется, что если не будет массовых увольнений, то российская экономика начнёт отставать от экономик развитых стран на 2-2,5% и на 1,5% - от развивающихся стран.