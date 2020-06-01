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Массовые протесты в США свалили на Россию

01 июня 2020, 11:55  •  11 • Политика
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Возмущение американцев произволом полицейских сделали орудием внешнеполитической борьбы
Россия могла довести США до погромов и массовых демонстраций. Об этом заявила бывший советник по нацбезопасности при президенте США Бараке Обаме Сьюзан Райс.
Комментируя беспорядки в стране, вызванные убийством полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе, она предположила, что Москва могла подстрекать протестующих через соцсети и даже финансировать уличные акции.
"Это типичный русский сценарий", – приводит FoxNews слова Райс.
Высказывание экс-советника вызвало негодование даже у американских журналистов. Они обратили внимание, что никаких доказательств своим словам Райс не привела.
Попытки демократов переложить реальные внутренние проблемы на внешних провокаторов продемонстрировали реальное отношение рвущихся к власти политиков США к ситуации в обществе. "Такие голословные выводы вредят Америке", – предупредил обозреватель CNN, передает "Пятый канал".
Протесты в США начались после гибели чернокожего жителя Джорджа Флойда. При задержании полицейский наступил ему ногой на шею, из-за чего мужчина задохнулся. Почти неделю власти никак не реагировали на инцидент. В результате протесты вспыхнули не только в Миннеаполисе, но и в Калифорнии, Вашингтоне и еще нескольких штатах. Служба безопасности даже отправила президента Дональда Трампа в бункер, чтобы защитить его от разъяренной толпы демонстрантов, собравшейся у Белого дома.

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