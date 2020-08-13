Массовые протесты в Белоруссии продолжаются: спецназовцы пристыдили силовиков

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

В городах страны опять всю ночь шли митинги и столкновения

В Белоруссии завершился четвертый день протестов из-за результатов выборов президента страны, в которых победил действующий глава Александр Лукашенко. Теперь к недовольным присоединились спецназовцы.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором сотрудники спецназа выбрасывают в мусорные баки свою форму и знаки отличия из-за того, что силовики применяют насилие к протестующим.

"Глядя на то, что происходит в Минске, своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил",

– говорит в кадре автор ролика.

Не довольны тем, что происходит, и тележурналисты. Так, известный в стране ведущий программы "Арсенал" на канале "Беларусь 1" Владимир Бурко уволился. Он выложил в "Инстаграм" послание к властям, отметив, что не мог подумать, что солдаты и техника будут применены к людям, и призвал чиновников одуматься. Уволились и другие телеведущие. О своем решении, например, рассказал в соцсети Евгений Перлин.

При этом ночью продолжились столкновения народа с правоохранителями. Митингующие пытались перекрывать дороги, но безуспешно. Два сотрудника ГАИ пострадали из-за того, что на них наехали машины, передает телеграм-канал РИА "Новости".

В Минске силовики неожиданно открыли огонь по людям, которые стояли на балконах жилых домов. Произошло это после того, как стоявшие на балконах люди советовали убегающим соотечественникам, где прятаться от правоохранителей. Видео было опубликовано в ютуб-канале Reform BY.

Как пишет РИА "Новости", силовики применяли для устрашения помповые оружия, а протестующие бросали в них бутылки. Как передает "Медуза", на этот раз протесты были слабее, а задержаний меньше.