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Массовые протесты и американские ястребы: почему предвыборный год не сулит Порошенко ничего хорошего

16 марта 2018, 15:39  •  79 • Украина
«Главной угрозой» для Петра Порошенко являются не его политические оппоненты, а украинский народ, который недоволен работой президента. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Заявление парламентария совпало с перестановками в Белом доме, и предстоящее назначение Майка Помпео на должность госсекретаря вызвало откровенное уныние в Киеве, сообщил RT источник в администрации президента Украины. По его словам, власти не сомневаются, что республиканский ястреб усилит давление на Порошенко. Кроме того, эксперты считают, что в украинском обществе перед выборами 2019 года назревает серьёзное недовольство, которое осенью может вылиться в массовые протесты.
 
AFP
 

Депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич заявил с трибуны Верховной рады, что законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят властями Украины, потому что он представляет опасность в первую очередь для действующего президента.

По мнению Шуфрича, если на Украине действительно появятся независимые судьи, «первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение».

«Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте», — заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, по словам украинского депутата, сейчас главной угрозой для действующего президента являются не его политические оппоненты, а народ Украины. «Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска», — подчеркнул Шуфрич.

По данным опроса центра социальных исследований «София», который был проведён в начале декабря 2017 года, 76% респондентов не одобряют работу президента Петра Порошенко. Лишь 3,3% полностью поддерживают его действия. Более свежих данных нет, но, по мнению опрошенных RT социологов, улучшения ситуации с начала 2018 года не наблюдается.

«Население очень негативно относится к тому факту, что за последние четыре года его материальное положение не улучшается, цены и тарифы постоянно растут, а военные действия на востоке страны не прекращаются», — рассказал RT директор киевского социологического института.

  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko

Чего хотят партнёры

Заявление Нестора Шуфрича случайным образом совпало с перестановками в Белом доме и сменой госсекретаря США: 13 марта Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку, предложив его пост главе ЦРУ Майку Помпео, кандидатуру которого в ближайшее время должен утвердить конгресс. В администрации Порошенко эту новость из-за океана восприняли без энтузиазма — Майк Помпео известен своим радикализмом как в суждениях, так и в принятии решений.

«Мы сожалеем о решении Трампа, поскольку нашли общий язык с Тиллерсоном, — рассказал RT источник в администрации президента Украины. — Мы пока мало знаем о Помпео, известно лишь, что он принимает более жёсткие решения. Вероятнее всего, давление на Украину усилится и США станут жёстче требовать с нас выполнения всех взятых на себя обязательств».

Одним из таких обязательств и основных требований США и МВФ для дальнейшего сотрудничества с Киевом является создание Антикоррупционного суда. МВФ требует предоставить Общественному комитету международных экспертов решающий голос при выборе судей. Однако в версии документа, подготовленной Порошенко, предложения экспертов носят лишь рекомендательный характер. Кроме того, МВФ настаивает на определённом количестве судей (их должно быть 50), но в украинском варианте законопроекта их число не прописано. «Если кто-то может представить, что иностранные доноры будут формировать украинские суды, то это против Конституции», — прокомментировал требования МВФ президент Украины.

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Законопроект об Антикоррупционном суде, который был внесён главой государства в парламент, депутаты приняли в первом чтении 1 марта 2018 года. Ранее Пётр Порошенко заявлял, что во второй раз его рассмотрение планируется через две-три недели. Но пока никакие правки в документ не внесены и дата повторного рассмотрения законопроекта не назначена.  

«Власть утратила контакт с населением»

По мнению источника RT в администрации президента, выступление Шуфрича в Верховной раде неслучайно: в стране началась подготовка к выборам 2019 года — и оппозиционные силы приступили к формированию общественного мнения, которое с высокой долей вероятности может вылиться ближайшей осенью в серьёзные протесты.

Предпосылки к этому наблюдались в последние два года, но властям до сих пор удавалось погасить народное недовольство.

Так, в 2016 году Порошенко согласился пойти на уступки вкладчикам обанкротившегося банка «Михайловский» и зарегистрировал в парламенте законопроект о компенсации средств. С 1 октября 2017 года пенсионерам на Украине повысили выплаты в среднем на 30%, что также позволило снизить градус агрессии в обществе.

Но в этом году ситуация может оказаться гораздо сложнее. Помимо создания Антикоррупционного суда, МВФ также требует от украинского правительства повысить цены на газ для населения на 80%, что серьёзно опустошит карманы рядовых украинцев и станет дополнительным источником негатива в отношении действующего президента.

  • РИА Новости
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В беседе с RT директор киевского социологического института акцентировал внимание на том, что население всерьёз недовольно ростом тарифов, цен на продукты питания и постепенным обнищанием вместо обещанного европейского будущего.

«Большая проблема власти в том, что она полностью утратила контакт с населением и не понимает этого. Чиновники надувают щёки, изображая секретарей обкома времён перестройки, используют к месту и не к месту громкие фразы вроде «реформы», «экономический рост» или «переворот». Но никто не слышит, что именно они говорят. Народ крутит пальцем у виска и воспринимает представителей власти в лучшем случае как напёрсточников в переходе. Нельзя говорить о серьёзных вещах в клоунском колпаке. Даже если очень хочется», — написал в своём Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило. 

Тем не менее, по словам источника RT в украинском правительстве, этой осенью власти намерены использовать проверенный способ. «Пенсионеры и бюджетники получат доплаты, что должно ещё раз показать украинцам, что мы о них заботимся», — пояснил он.

Деньги на новые выплаты Украина хочет получить от Евросоюза, который готов выделить стране €1 млрд в обмен на отказ от моратория на экспорт леса-кругляка, а также за счёт китайского кредита на сумму $7 млрд, детали которого сейчас обсуждаются. Что же касается МВФ, то он пока заморозил выделение пятого транша на сумму $1,9 млрд из-за нежелания украинского правительства повышать цены на газ для населения и принять закон об Антикоррупционном суде по требованию кредитора. 

    Старые методы не сработают

    Однако эксперты сомневаются в эффективности мер, которые планируют предпринять власти Украины.

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    «Целый ряд социологических исследований фиксируют высокий уровень социального неудовлетворения среди жителей Украины, особенно это касается деятельности Порошенко, — рассказал в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Потенциально высоким является уровень протестных настроений, которые могут вылиться в различного рода митинги и акции, направленные против действующей власти».

    По его мнению, обычные методы могут не сработать, и предвыборный год, вероятно, будет полон манифестаций, связанных с неудовлетворённостью украинцев.

    По словам эксперта, «в преддверии предстоящих выборов депутаты усиливают свою риторику, население проявляет всё большее недовольство текущей политикой президента, а партнёры из-за океана намерены ужесточить свои требования».

    «Главным другом» Украины на Западе сейчас является бывший вице-президент США Джо Байден, — добавил источник в администрации президента. — Но его влияние на новую администрацию США постепенно ослабевает, Порошенко со всех сторон обложили красными флажками».

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