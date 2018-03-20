«Массовые нарушения прав человека»: RT публикует тезисы сорванного выступления крымской делегации в ООН

Российской делегации не удалось выступить на заседании ООН по правам человека в Женеве. По официальной версии, сессию отменили из-за забастовки персонала штаб-квартиры организации. Однако руководитель одной из рабочих групп в постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов считает, что к срыву заседания может быть причастна украинская сторона. Между тем в распоряжении RT оказались тезисы несостоявшегося выступления российской делегации.

Выступление делегации РФ на 37-й сессии Совета ООН по правам человека, которая должна была пройти 16 марта в Женеве, не состоялось. Как пояснили в международной организации, сессия была отменена из-за забастовки персонала штаб-квартиры ООН. Таким образом, выступление крымской делегации на сессии по правам человека было сорвано.

Любопытно, что параллельно с этим, несмотря на забастовку, в других залах проходили мероприятия. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

«Самый главный вопрос, который для меня остался загадкой: по каким критериям и кто принимал решение о проведении или непроведении этих мероприятий? Мне кажется, что это согласовывалось с украинской стороной, потому что вопрос касается Украины», — заявил Молохов.

При этом членам группы ничего не сообщили о дате переноса слушаний доклада. В распоряжение RT попали основные тезисы выступления.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов

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© Александр Молохов

Односторонние санкции

Неправомерные действия украинских властей в 2014—2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе.

Прежде всего так называемые крымские санкции США, ЕС и Украины лишают население полуострова доступа к электричеству, к воде, другим природным ресурсам, ограничивают свободу его передвижений.

Действия Украины противоречат Уставу ООН, Всемирной декларации о правах человека, Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, многочисленным резолюциям о запрете применения односторонних санкций и многочисленным резолюциям об укреплении международного сотрудничества в области обеспечения прав человека.

Так, управление верховного комиссара ООН по правам человека ещё 3 марта 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.

В сентябре 2017 года о негативном влиянии крымских санкций на жизнь полуострова заявил в своём докладе и специальный посланник ООН по санкциям при управлении верховного комиссара по правам человека в Женеве Идрис Джазаири.

Блокада водоснабжения

После ряда периодических отключений киевскими властями весной 2014 года подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал в июне доступ водных ресурсов на полуостров через этот канал был остановлен временной плотиной. До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала 85% водоснабжения Крыма через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав России в Крыму полностью была прекращена подача воды, что крайне отрицательно сказалось на развитии сельского хозяйства.

«Американцы ищут повод для нанесения удара»: как США могут использовать иракский опыт в Сирии Эти действия украинских властей являются прямым нарушением права на питьевую воду и санитарные услуги, а также права на питание, предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах.

Блокада энергоснабжения

До 2015 года около 80% потребляемой электроэнергии Крым получал из объединённой энергосистемы Украины. Весной 2014 года киевские власти впервые заявили о возможности прекращения поставок энергоресурсов на территорию Республики Крым, к чему призывали противники её отделения от Украины. 20 ноября 2015 года неизвестные взорвали в Геническом и Чаплынском районах Херсонской области две опоры высоковольтной линии, питающей электроэнергией Крымский полуостров. 22 ноября повреждённые опоры взорвали ещё раз.

Сторонники блокады Крыма на Украине не допускали ремонтников к повреждённым опорам ЛЭП. Ответственность за энергоблокаду полуострова взяли на себя лидеры нигде не зарегистрированной организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также экстремистские вооружённые организации Украины — «Правый сектор»** и боевики так называемого батальона «Азов».

По состоянию на 10:00 24.11.2015 года в Республике Крым было отключено 575 населённых пунктов, 85 412 домов, в которых проживает 760 467 человек, то есть практически половина населения полуострова.

Продовольственная и товарная блокада

20 сентября 2015 года активисты непризнанного «Меджлиса крымско-татарского народа», бойцы батальона «Херсон» и боевики запрещённой в России националистической организации «Правый сектор» перекрыли движение для грузового транспорта с территории Украины в Крым, объявив акцию продовольственной блокадой.

В декабре 2015 года правительство Украины узаконило блокаду, официально запретив поставки товаров и услуг в Крым. Эти действия украинских властей являются прямым нарушением права на питьевую воду и санитарные услуги, а также права на питание, предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах.

Блокада транспортной системы





Железнодорожная сеть Крыма ранее была связана с украинскими железными дорогами. По этой причине первое же жёсткое решение киевских властей остановить железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года фактически привело к наземной транспортной блокаде полуострова.

Согласно постановлению кабинета министров Украины №1035, которое вступило в силу 15 января 2016 года, было ограничено наименование и объём социально значимых продуктов, перевозимых гражданами из Крыма и в Крым: суммарная стоимость их не может превышать 10 тыс. гривен, а вес — 50 кг на одного человека.

Активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма у поселка Чонгар

РИА Новости

© Макс Ветров

Блокада в сфере свободы передвижения





Евросоюз ещё в марте 2014 года запретил выдавать российским гражданам Крыма все виды европейских виз, включая шенгенские, в посольствах и визовых центрах стран ЕС на территории РФ. Официальные требования Украины к въезду на территорию Крыма сформулированы в законе «Об обеспечении прав и свобод гражданам и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» (принят в апреле 2014 года) и формализованы постановлением кабинета министров «О порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё» (издано 4 июня 2015 года).

Согласно этим документам, иностранцы, собирающиеся в Крым, обязаны получать у Государственной миграционной службы Украины официальное разрешение и могут въезжать только через специально оговорённые пункты пропуска на основной территории Украины.

Въезд в Крым через Россию сейчас является на Украине уголовным преступлением, и если он осуществляется «с целью причинения вреда интересам государства», то наказывается лишением свободы на срок до восьми лет (статья 332-1 Уголовного кодекса Украины).

Ещё одной проблемой является введённый Украиной в 2015 году порядок выдачи специальных разрешений для иностранцев, желающих въехать в Крым (постановление кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года с изменениями от 16 сентября 2015 года (постановление №722). Он создаёт существенные препятствия для работы иностранных журналистов, адвокатов и правозащитников в Крыму. Отсутствует возможность подать документы из-за рубежа через консульские и дипломатические учреждения Украины, нельзя подать документы на английском языке. Правительственное постановление также содержит закрытый список категорий иностранных граждан, которые могут получить специальное разрешение на въезд в Крым. Этим постановлением урегулирован также порядок въезда и выезда с территории Крыма граждан Украины, что прямо противоречит как закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», так и международным стандартам по свободе передвижения.

Любые ограничения свободы передвижений по стране для её граждан могут быть установлены только и исключительно законом, с указанием легитимной цели и необходимости таких ограничений в демократическом обществе.

Блокада культурных и родственных связей





Блокада связей диаспоральных сообществ Крыма ведёт к нарушению Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, которая принята без голосования резолюцией 47/135 Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года. Крымчане, как известно, не могут получить визы для поездок в западные страны, в том числе и являющиеся исторической родиной для представителей национальных общин полуострова.

Эта проблема также нашла отражение в целом ряде обращений представителей различных народов и национальностей Крыма, в том числе и крымских татар, в ООН и другие международные организации. В них осуждено и названо неприемлемым применение политических и иных санкций, ограничивающих культурные и гуманитарные связи с национальными организациями Крыма, представители которых считают их исторической родиной.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).