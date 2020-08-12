Массовые беспорядки в Белоруссии: на двоих россиян завели уголовное дело

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын$/Global Look Press//www.globallookpress.com

СК Республики утверждает, что граждане РФ были задержаны в нетрезвом состоянии

В Белоруссии задержали двоих россиян. Артема Важенкова и Игоря Рогова обвиняют в участии в массовых беспорядках на территории Республики, пишет агентство "БелТА".

Уточняется, что задержаны граждане РФ были ночью с 11 на 12 августа возле универсама "Рига". Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Важенков и Рогов находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску по признакам статьи 293 части 2 УК (Участие в массовых беспорядках – прим.ред.)

В столице Республики также задержали координаторов протестов. Один из них жил в гостинице "Беларусь", сообщает телеканал "360". Отмечается, что мужчина – минчанин по происхождению – "руководил сотнями" во время массовых беспорядков.

Ранее "Утро.ру" писало, что Владимир Путин был вынужден признать итоги выборов в Белоруссии. По заверениям одного из политологов, президент нашей страны выбрал наименьшее из зол, несмотря на то, что Лукашенко в последнее время открыто отворачивается от РФ и налаживает отношения с США.