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Массовые беспорядки в Белоруссии: на двоих россиян завели уголовное дело

12 августа 2020, 08:45  •  101 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын$/Global Look Press//www.globallookpress.com
СК Республики утверждает, что граждане РФ были задержаны в нетрезвом состоянии
В Белоруссии задержали двоих россиян. Артема Важенкова и Игоря Рогова обвиняют в участии в массовых беспорядках на территории Республики, пишет агентство "БелТА".
Уточняется, что задержаны граждане РФ были ночью с 11 на 12 августа возле универсама "Рига". Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Важенков и Рогов находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску по признакам статьи 293 части 2 УК (Участие в массовых беспорядках – прим.ред.)
В столице Республики также задержали координаторов протестов. Один из них жил в гостинице "Беларусь", сообщает телеканал "360". Отмечается, что мужчина – минчанин по происхождению – "руководил сотнями" во время массовых беспорядков.
Ранее "Утро.ру" писало, что Владимир Путин был вынужден признать итоги выборов в Белоруссии. По заверениям одного из политологов, президент нашей страны выбрал наименьшее из зол, несмотря на то, что Лукашенко в последнее время открыто отворачивается от РФ и налаживает отношения с США.

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